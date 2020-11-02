В онлайн-кінотеатрі Docuspace відбудеться показ фільму «Межа»

3 листопада у США відбудуться президентські вибори. На хвилі політичних перегонів онлайн-кінотеатр DOCUSPACE про понує подивитися американський документальний фільм «Межа» режисерки Елісон Клеймен. Стрічка доступна до перегляду на території України протягом листопада.

«Межа» оповідає про одіозну постать Стіва Беннона — політика з близького оточення Трампа, що просував ультраправу ідеологію в найвищих ешелонах американської влади. Беннон залишив посаду головного стратега Білого дому менше ніж за тиждень після мітингу «Об’єднаних правих» у серпні 2017 року. Звільнившись від офіційних повноважень, він міг необмежено користуватися своїм впливом, перетворивши власну версію націоналізму на глобальний рух. Фільм стежить за шляхом Беннона, проливаючи світло на його роль у мобілізації й об’єднанні крайніх правих партій задля перемоги на виборах до Європарламенту 2019 року. Ми бачимо, як завдяки маніпуляціям із пресою і вправному самопросуванню Беннон залишається на передовій протестів і заголовків, які підживлюють потужний міф, необхідний для його виживання.

Враженням від стрічки ділиться амбасадор четвертого кіносезону на DOCUSPACE — Майкл Щур, український телеведучий, журналіст, засновник «Телебачення Торонто»:

«Людину легко переконати. Особливо якщо це справа рук професіонала. Тим паче коли він милий, симпатичний, веселий і розумний. Аргументи «за» завжди знайдуться. Навіть якщо ідея, про яку йдеться, — це ненависть, розбрат, сварки та війна. «Межа» — це фільм про переконливість і легкодоступність, про вдавану простоту ідеї, що покликана зруйнувати стан речей у світі».

Про межу між свободою слова та популізмом і про те, чому ми весь час обираємо «не тих», дізнаємось під час онлайн-дискусії.

6 листопада, 19:00

Як навчитися помічати популізм у риториці політиків та кандидатів на виборні посади? Як громадянське суспільство може впливати на виконання обіцяного в політичних програмах? Та як наша політична свідомість та критичне мислення пов’язані з правами людини? Про це дізнаємося під час дискусії за участі правозахисниці, голови правління ГО «Центр громадянських свобод» Олександри Матвійчук та Павла Клімкіна, глави МЗС України у 2014–2019 роках.

Модеруватиме дискусію журналіст Максим Щербина.

Дискусія транслюватиметься на docuspace.org, а також на фестивальних сторінках Facebook та YouTubeі на фейсбук-сторінці Glavcom.ua.