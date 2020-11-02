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    У вівторок будуть оголошені попередні результати виборів у Києві

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    У вівторок будуть оголошені попередні результати виборів у Києві

    Сьогодні здає протоколи остання районна ТВК

    Станом на 2 листопада до Київської міської територіальної виборчої комісії здали протоколи 9 районних ТВК. Про це повідомила під час онлайн-брифінгу голова Київської ТВК Валентина Королькова.

    На сьогодні заявила свій приїзд десята ТВК – Святошинська, в яку входить 10 та 11 виборчий округ. «А всі інші вже за вихідні приїхали і здали», – зазначила Королькова.

    За її словами, без уточнення протоколів здалися Печерськ (округ №8), Дніпровська ТВК (5 і 6 округ), Дарницький округ №2.

    «Поділ мав завдання уточнити протоколи. Вони вже уточнили і привезли. Це 9 виборчий округ. Шевченківський, Деснянський та Голосіївський – на уточнення, вони ще попрацюють», – розповіла Королькова.

    Вона повідомила, що «всі дані по цифрах» будуть оголошені завтра заступником голови Київської міської ТВК Миколою Ніловим. «Проміжні дані всіх протоколів будуть оголошені завтра о 13 годині», – сказала Королькова.

    Раніше повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

    Нагадаємо, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

    До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні

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