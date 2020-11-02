У вівторок будуть оголошені попередні результати виборів у Києві

Сьогодні здає протоколи остання районна ТВК

Станом на 2 листопада до Київської міської територіальної виборчої комісії здали протоколи 9 районних ТВК. Про це повідомила під час онлайн-брифінгу голова Київської ТВК Валентина Королькова.

На сьогодні заявила свій приїзд десята ТВК – Святошинська, в яку входить 10 та 11 виборчий округ. «А всі інші вже за вихідні приїхали і здали», – зазначила Королькова.

За її словами, без уточнення протоколів здалися Печерськ (округ №8), Дніпровська ТВК (5 і 6 округ), Дарницький округ №2.

«Поділ мав завдання уточнити протоколи. Вони вже уточнили і привезли. Це 9 виборчий округ. Шевченківський, Деснянський та Голосіївський – на уточнення, вони ще попрацюють», – розповіла Королькова.

Вона повідомила, що «всі дані по цифрах» будуть оголошені завтра заступником голови Київської міської ТВК Миколою Ніловим. «Проміжні дані всіх протоколів будуть оголошені завтра о 13 годині», – сказала Королькова.

Раніше повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

Нагадаємо, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні