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    В Україні експонуватиметься унікальний гетьманський меч

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    Королевич Владислав IV Ваза вручив цей меч Петру Конашевичу-Сагайдачному за перемогу над турками під Хотином<br /><br /> - В Україні експонуватиметься унікальний гетьманський меч
    Королевич Владислав IV Ваза вручив цей меч Петру Конашевичу-Сагайдачному за перемогу над турками під Хотином

    фото: facebook.com/MKIPUkraine

    Зброя виготовлена зі сталі, золота, срібла, оздоблена діамантами

    Міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський погодив, що меч Петра Сагайдачного буде виставлятись в Україні цього року. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у соцмережах.

    За словами міністра, пам’ятку привезуть для експонування до вшанування 400-річчя смерті українського гетьмана.

    Про це Ткаченко домовився під час зустрічі з міністрами культури Литви – Сімонасом Кайрисом, Польщі – Пьотром Глінським та Естонії – Тійтом Терікомна урочистостях, присвячених місту Каунас – Європейській культурній столиці 2022.

    «Як подарунок і собі, й всім українцям – маю чудову новину. Міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський погодив, що меч Петра Сагайдачного буде виставлятись в Україні цього року. Ми привеземо пам’ятку для експонування до вшанування 400-річчя смерті українського гетьмана», – написав міністр культури України.

    Зауважимо, що йдеться про вагомий артефакт: у 1621 році майбутній король Речі Посполитої королевич Владислав IV Ваза вручив цей меч Петру Коношевичу-Сагайдачному за перемогу над турками під Хотином.

    Зберігається меч у зброярні Вавельського королівського замку, що в Кракові – репліку можна побачити у львівському музеї «Львів Стародавній».

    Зброя виготовлена зі сталі, золота, срібла, оздоблена діамантами та написом «Владислав (у дар) Конашевичу кошовому під Хотином проти Османа»(Vladislavs + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum).

    На захисному щитку гарди відтворена сцена з біблійної притчі про суд царя Соломона.

    Нагадаємо, у 2020 році Українська православна церква затвердила канонізацію гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

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    Теги: суд міністр зброя Львів музеї речі Олександр Ткаченко
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    В Україні експонуватиметься унікальний гетьманський меч