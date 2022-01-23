В Україні експонуватиметься унікальний гетьманський меч

Королевич Владислав IV Ваза вручив цей меч Петру Конашевичу-Сагайдачному за перемогу над турками під Хотином

Зброя виготовлена зі сталі, золота, срібла, оздоблена діамантами

Міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський погодив, що меч Петра Сагайдачного буде виставлятись в Україні цього року. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у соцмережах.

За словами міністра, пам’ятку привезуть для експонування до вшанування 400-річчя смерті українського гетьмана.

Про це Ткаченко домовився під час зустрічі з міністрами культури Литви – Сімонасом Кайрисом, Польщі – Пьотром Глінським та Естонії – Тійтом Терікомна урочистостях, присвячених місту Каунас – Європейській культурній столиці 2022.

«Як подарунок і собі, й всім українцям – маю чудову новину. Міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський погодив, що меч Петра Сагайдачного буде виставлятись в Україні цього року. Ми привеземо пам’ятку для експонування до вшанування 400-річчя смерті українського гетьмана», – написав міністр культури України.

Зауважимо, що йдеться про вагомий артефакт: у 1621 році майбутній король Речі Посполитої королевич Владислав IV Ваза вручив цей меч Петру Коношевичу-Сагайдачному за перемогу над турками під Хотином.

Зберігається меч у зброярні Вавельського королівського замку, що в Кракові – репліку можна побачити у львівському музеї «Львів Стародавній».

Зброя виготовлена зі сталі, золота, срібла, оздоблена діамантами та написом «Владислав (у дар) Конашевичу кошовому під Хотином проти Османа»(Vladislavs + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum).

На захисному щитку гарди відтворена сцена з біблійної притчі про суд царя Соломона.

Нагадаємо, у 2020 році Українська православна церква затвердила канонізацію гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.