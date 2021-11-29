В Іспанії на онлайн-аукціоні продавали унікальний меч

Фалькати зазвичай клали у могилу власника, а лезо при цьому ламали

Зброї понад дві тисячі років

Поліція Іспанії вилучила іберійський меч фалькату, виготовлений понад дві тисячі років тому, який продавали на онлайн-аукціоні. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що на продаж була виставлена колекція з понад 200 предметів, знайдених під час розкопок, зокрема наконечники стріл, прикраси, фрагменти кераміки.

«Після тривалого розслідування (…) поліція відстежила людину, яка виставила меч на продаж. Це був громадянин Іспанії», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

У поліції додали, що меч та інші артефакти конфіскували, а продавця заарештували за звинуваченням у порушенні законодавства щодо археологічних знахідок.

Меч належав воїну-іберійцю, він був виготовлений між п’ятим та третім століттям до нашої ери, тобто у доримські часи.

Унікальність знахідки полягає в тому, що фалькати, як особисту зброю, зазвичай клали у могилу власника, а лезо при цьому ламали. Цей же меч зберігся у відносно хорошому стані, що робить його особливо рідкісним і цінним.

Нагадаємо, малюнки Бенксі продали на благодійному аукціоні за шалені гроші.

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