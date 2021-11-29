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    В Іспанії на онлайн-аукціоні продавали унікальний меч

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    Фалькати зазвичай клали у могилу власника, а лезо при цьому ламали - В Іспанії на онлайн-аукціоні продавали унікальний меч
    Фалькати зазвичай клали у могилу власника, а лезо при цьому ламали
    Фото: Prensa Secretaria 2/Policía Nacional

    Зброї понад дві тисячі років

    Поліція Іспанії вилучила іберійський меч фалькату, виготовлений понад дві тисячі років тому, який продавали на онлайн-аукціоні. Про це повідомляє The Guardian.

    Зазначається, що на продаж була виставлена колекція з понад 200 предметів, знайдених під час розкопок, зокрема наконечники стріл, прикраси, фрагменти кераміки.

    «Після тривалого розслідування (…) поліція відстежила людину, яка виставила меч на продаж. Це був громадянин Іспанії», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

    У поліції додали, що меч та інші артефакти конфіскували, а продавця заарештували за звинуваченням у порушенні законодавства щодо археологічних знахідок.

    Меч належав воїну-іберійцю, він був виготовлений між п’ятим та третім століттям до нашої ери, тобто у доримські часи.

    Унікальність знахідки полягає в тому, що фалькати, як особисту зброю, зазвичай клали у могилу власника, а лезо при цьому ламали. Цей же меч зберігся у відносно хорошому стані, що робить його особливо рідкісним і цінним.

    Нагадаємо, малюнки Бенксі продали на благодійному аукціоні за шалені гроші.

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    Теги: гроші розслідування поліція аукціон
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    В Іспанії на онлайн-аукціоні продавали унікальний меч