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    МЗС України запускає виставку, присвячену мелодії «Щедрик»

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    Виставка розповідає про історію українського &laquo;Щедрика&raquo; - МЗС України запускає виставку, присвячену мелодії «Щедрик»
    Виставка розповідає про історію українського «Щедрика»
    фото mfa.gov.ua

    Пізніше вистава буде презентована у США

    Міністерство закордонних справ України підготувало мультимедійну виставку про шлях української мелодії «Щедрик», яка із фольклорної пісні перетворилася на всесвітньо відомий різдвяний гімн. Про це повідомляє пресслужба МЗС у середу.

    «Відвідати виставку можна 12-16 січня в Музеї кіно Довженко-Центру. Наступного року виставка як частина кампанії «Щедрик: магія Різдва/Shchedryk: celebrating Christmas magic» буде презентована в США», – йдеться в повідомленні.

    «Через звук, проєкції, анімації та кінетичні об'єкти виставка розповідає історію «Щедрика», точки перетину музичної композиції з історією України та світовою культурою», – наголошують у МЗС.

    Виставка доступна з 12:00 до 19:00 протягом 12-16 січня в Музеї кіно Довженко-Центру (м. Київ, вулиця Васильківська, 1, станція метро «Голосіївська»). Вхід вільний за умов дотримання карантинних вимог.

    Нагадаємо, «Щедрик» у виконанні оркестру Нацгвардії замилував мережу.

    До слова, Tesla перетворила український «Щедрик» на світлове шоу.

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    Теги: МЗС Київ США музеї мистецтво виставка
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    МЗС України запускає виставку, присвячену мелодії «Щедрик»