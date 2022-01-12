МЗС України запускає виставку, присвячену мелодії «Щедрик»

Пізніше вистава буде презентована у США

Міністерство закордонних справ України підготувало мультимедійну виставку про шлях української мелодії «Щедрик», яка із фольклорної пісні перетворилася на всесвітньо відомий різдвяний гімн. Про це повідомляє пресслужба МЗС у середу.

«Відвідати виставку можна 12-16 січня в Музеї кіно Довженко-Центру. Наступного року виставка як частина кампанії «Щедрик: магія Різдва/Shchedryk: celebrating Christmas magic» буде презентована в США», – йдеться в повідомленні.

«Через звук, проєкції, анімації та кінетичні об'єкти виставка розповідає історію «Щедрика», точки перетину музичної композиції з історією України та світовою культурою», – наголошують у МЗС.

Виставка доступна з 12:00 до 19:00 протягом 12-16 січня в Музеї кіно Довженко-Центру (м. Київ, вулиця Васильківська, 1, станція метро «Голосіївська»). Вхід вільний за умов дотримання карантинних вимог.

Нагадаємо, «Щедрик» у виконанні оркестру Нацгвардії замилував мережу.

До слова, Tesla перетворила український «Щедрик» на світлове шоу.