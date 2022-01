Театри Нідерландів перетворилися на перукарні та спортзали (фото, відео)

Місцева влада, однак, заявила, що культурні протести неприпустимі, як би цікаво вони не виглядали

Нідерландські музеї та театри виступили проти нових коронавірусних обмежень, запроваджених владою країни, і на один день стали перукарнями та спортзалами. Про це пише The New York Times.

Установи культури обурилися розпорядженням нідерландської влади, яка дозволила перукарським, манікюрним салонам та спортзалам відновити роботу з обмеженням на кількість клієнтів. При цьому діяльність музеїв, театрів, барів та кафе вони залишили під забороною.

Учасниками акції «Театральний перукар» стали десятки організацій. Так, у концертному залі Консертгебау з'явилася перукарня, послугами якої можна було скористатися під час репетиції Амстердамського філармонічного оркестру. Музей Ван Гога в Амстердамі перетворився на манікюрний салон, а галерея музею Франса Халса у Харлемі була переобладнана під тренажерний зал.

Kapsalon Het Concertgebouw is van start met de Symfonie no. 2 van Charles Ives door @ConcertgbOrkest onder leiding van Susanna Mälkki. #kapsalontheater #conertgebouw pic.twitter.com/yDyhwVpVWp — Het Concertgebouw (@Concertgebouw) January 19, 2022

Bezoekers hebben niet alleen aan hun fysieke gezondheid gewerkt, maar hebben ook een mentale booster gekregen tussen de #schuttersstukken van #franshals. Deze #MuseumGym van de @Museumverenigin benadrukt het belang om musea weer te openen.



Volg: @franshalsmuseum#OpenCultuur pic.twitter.com/5k6CbKmDf6 — Frans Hals Museum (@FransHalsMuseum) January 19, 2022

De musea laten morgen, 19 januari, op ludieke wijze zien dat ze graag open willen #museaopen. In musea in het hele land kun je meedoen aan #MuseumGym. Sporten, bootcampen of yoga binnen de bestaande beperkingen onder de schilderijen, buiten of online: https://t.co/HawJHJ58Xt pic.twitter.com/8PT2Egiqjn — Museumkaart (@museumkaart) January 18, 2022

Раніше, у Нідерландах, попри оновлений максимум хворих на Covid-19, пом'якшують карантинні обмеження.