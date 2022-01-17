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    У Вінниці відбудеться День музейного селфі

    У Вінниці відбудеться День музейного селфі

    Містян запрошують долучитися до міжнародного флешмобу

    19 січня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться День музейного селфі. За найкреативніше фото з улюбленим експонатом десять учасників отримають подаруночки від музею. Цей захід проводиться в рамках щорічного міжнародного флешмобу музейних селфі. Про це повідомляють у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї.

    Для участі у флешмобі потрібно 19 січня прийти до обласного краєзнавчого музею, зробити «селфі» (фотопортрет власноруч) на фоні чи поруч з улюбленим експонатом та опублікувати його у Facebook або Instagram із хештегом #MuseumSelfie2022 та #vinnytsiamuseum.

    Десять найбільш креативних учасників флешмобу отримають путівники «Вінницький обласний краєзнавчий музей», а переможець – видання «Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст».

    Фотографування у музеї безкоштовне.

    Україна має семирічний досвід проведення цієї акції. Започаткована вона європейським проєктом Culture Themes у 2014 році. Акція з кожним разом знаходить все більше й більше шанувальників, адже є простою у виконанні і дає можливість учасникам розказати про свої улюблені музеї, а самим музеям – отримати дієву рекламу.

    У музеї зазначають:

    • категорично заборонено використовувати спалах при фотозйомці, адже це шкодить музейним раритетам;
    • зроблене в музеї селфі не можна використовувати як інструмент політичної агітації чи пропаганди.

    Джерело: Эхо Москвы

    Теги: селфі Вінниця музеї музей
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    У Вінниці відбудеться День музейного селфі