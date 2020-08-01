Чорнобиль отримав премію BAFTA як найкращий міні-серіал



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Багатосерійна драма HBO про ядерну катастрофу «Чорнобиль» взяла сім нагород

Із 14 категорій, на які претендувала американо-британська картина, перемогу вдалося здобути в дев'яти

Серіал Чорнобиль, знятий американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky, переміг у номінації Найкращий міні-серіал Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA.

Про це стало відомо з онлайн-церемонії BAFTA, яка пройшла ввечері у п'ятницю, 31 липня, в Лондоні.

Також премії за найкращу чоловічу роль удостоївся британський актор Джаред Харріс, який зіграв академіка Валерія Легасова.

Artists from over 14 countries, 100s of crew members and an all-star cast, all in the name of truth and transparency… Chernobyl takes the BAFTA for Mini-Series. #VirginMediaBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/s4ang7701H — BAFTA (@BAFTA) July 31, 2020

Раніше, 18 липня, Чорнобиль отримав ще сім нагород. Так, Бронзові маски були вручені режисерові серіалу Йохану Ренку, композитору Хільді Гуднадоттір, котра створила оригінальну музичну тему Чорнобиля, і художнику по костюмах Оділь Дікс-Міро.

Серіал також удостоївся премій BAFTA за найкращу операторську роботу і світло, найкращі декорації, звук і монтаж.

Як відомо, нагородження мало відбутися ще навесні, але було перенесене через пандемію коронавірусу. Через неї ж церемонію проводили не в прямому ефірі, а записали заздалегідь. Другу частину нагород вручали 31 липня.

Як повідомлялося, нагородження премією Британської академії кінематографічних і телевізійних мистецтв поділили на дві частини: нагороди за найкращі кінофільми (так званий британський Оскар) тепер вручають взимку, а премії за досягнення в галузі ТБ (британська версія Еммі) вручають у липні.

Нагадаємо, фільм про Голодомор польської режисерки Агнєшки Голланд «Ціна правди», який у французькому кінопрокаті отримав назву «Тінь Сталіна» очолив рейтинги у Франції наприкінці червня.

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