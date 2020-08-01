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    У світі

    Чорнобиль отримав премію BAFTA як найкращий міні-серіал

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    Багатосерійна драма HBO про ядерну катастрофу &laquo;Чорнобиль&raquo; взяла сім нагород - Чорнобиль отримав премію BAFTA як найкращий міні-серіал
    Багатосерійна драма HBO про ядерну катастрофу «Чорнобиль» взяла сім нагород

    Із 14 категорій, на які претендувала американо-британська картина, перемогу вдалося здобути в дев'яти

    Серіал Чорнобиль, знятий американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky, переміг у номінації Найкращий міні-серіал Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA.

    Про це стало відомо з онлайн-церемонії BAFTA, яка пройшла ввечері у п'ятницю, 31 липня, в Лондоні.

    Також премії за найкращу чоловічу роль удостоївся британський актор Джаред Харріс, який зіграв академіка Валерія Легасова.

    Раніше, 18 липня, Чорнобиль отримав ще сім нагород. Так, Бронзові маски були вручені режисерові серіалу Йохану Ренку, композитору Хільді Гуднадоттір, котра створила оригінальну музичну тему Чорнобиля, і художнику по костюмах Оділь Дікс-Міро.

    Серіал також удостоївся премій BAFTA за найкращу операторську роботу і світло, найкращі декорації, звук і монтаж.

    Як відомо, нагородження мало відбутися ще навесні, але було перенесене через пандемію коронавірусу. Через неї ж церемонію проводили не в прямому ефірі, а записали заздалегідь. Другу частину нагород вручали 31 липня.

    Як повідомлялося, нагородження премією Британської академії кінематографічних і телевізійних мистецтв поділили на дві частини: нагороди за найкращі кінофільми (так званий британський Оскар) тепер вручають взимку, а премії за досягнення в галузі ТБ (британська версія Еммі) вручають у липні.

    Нагадаємо, фільм про Голодомор польської режисерки Агнєшки Голланд «Ціна правди», який у французькому кінопрокаті отримав назву «Тінь Сталіна» очолив рейтинги у Франції наприкінці червня.

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