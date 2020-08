Чорнобиль отримав премію BAFTA як найкращий міні-серіал

Із 14 категорій, на які претендувала американо-британська картина, перемогу вдалося здобути в дев'яти

Серіал Чорнобиль, знятий американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky, переміг у номінації Найкращий міні-серіал Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA.

Про це стало відомо з онлайн-церемонії BAFTA, яка пройшла ввечері у п'ятницю, 31 липня, в Лондоні.

Також премії за найкращу чоловічу роль удостоївся британський актор Джаред Харріс, який зіграв академіка Валерія Легасова.

