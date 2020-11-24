Netflix назвав найпопулярніший серіал 2020 року

Творці серіалу навіть не сподівалися, що він стане таким популярним

Компанія Netflix оголосила про нові рекордні перегляди на стрімінговій платформі та назвала найпопулярніший серіал 2020 року. Ним став «Хід королеви» або ж «Ферзевий гамбіт». Про це компанія оголосила у на офіційній сторінці у Twitter.

За даними кіновиробників, всього за 28 днів серіал «Хід королеви» переглянули 62 мільйони людей. Такі дані є рекордними та перевищують показники лідера минулого місяця – серіал «Ретчед».

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix's biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv — Netflix (@netflix) November 23, 2020

Окрім цього, компанія констатувала, що випередити «Хід королеви» зміг тільки документальний проєкт про Джо Екзотіка «Король тигрів», який зібрав на 2 мільйони більше переглядів.

На такий успіх вже відреагував шоураннер серіалу Скотт Френк. У коментарі The Hollywood Reporter він зізнався, що ніхто з авторів серіалу не очікував на такі шалені показники. Також представник телепроєкту додав, що стрічка зуміла підкорити глядачів у 92 країнах світу, що теж є рекордно.

«Я одночасно задоволений і приголомшений відгуком. Це просто далеко за межами того, що будь‑хто з нас міг уявити.... Ми дуже вдячні, що багато хто знайшов час, щоб подивитися наше шоу», – зазначив Скотт Френк.

Про що серіал:

Стрічка розповідає про видатну шахістку Бет Гармон. Після моторошної автокатастрофи її мама помирає, а дівчинка того ж дня потрапляє у сиротинець у Кентуккі. Ця подія перевернула все життя Бет, відтак їй доводиться шукати друзів та пристосовуватись до строгих правил.

Випадково дівчинка натрапляє на прибиральника, який грав у шахи. Згодом Бет таки вмовила чоловіка навчити її цієї гри і вже невдовзі могла обіграти не тільки свого вчителя, але й студентів місцевого коледжу. З дорослішанням знання і вправність Гармон тільки удосконалюється, а їй вже до снаги обіграти в партії найвідоміших шахістів, якими захоплюється вся Америка. І тільки один суперник відділяє її від звання «Найкращий гравець світу».

У серіалі показано не тільки шлях Бет Гармон до успіху, але і її падіння. Через славу вона стає залежною від транквілізаторів, а також переживає романтичні пригоди і втрату близьких людей.

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Як повідомляв «Главком», Netflix працює над створенням українського інтерфейсу.

Netflix є одним із найбільших сервісів для розваг у світі. Станом на квітень 2020 року понад 182 мільйони людей по всьому світу оформили на нього підписку.

Нагадаємо, що Netflix пропонує перегляд фільмів, серіалів і шоу – як власного виробництва, так і тих, на які він отримав ліцензію. Деякі з них високо оцінювалися критиками й глядачами. На цьогорічній телепремії «Еммі» Netflix отримав рекордні 160 номінацій.

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