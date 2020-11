Netflix назвав найпопулярніший серіал 2020 року

Компанія Netflix оголосила про нові рекордні перегляди на стрімінговій платформі та назвала найпопулярніший серіал 2020 року. Ним став «Хід королеви» або ж «Ферзевий гамбіт». Про це компанія оголосила у на офіційній сторінці у Twitter.

За даними кіновиробників, всього за 28 днів серіал «Хід королеви» переглянули 62 мільйони людей. Такі дані є рекордними та перевищують показники лідера минулого місяця – серіал «Ретчед».

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix's biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv