В Україні зніматимуть серіал про космос

На замовлення популярного французького мовника «CANAL+»

На замовлення популярного французького мовника «CANAL+» в Україні зніматимуть англомовний серіал про космос. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

«Новина про те, що в Україні запрацював механізм рібейтів, розходиться Європою. На замовлення популярного французького мовника «CANAL+» французький продакшн «Federation Entertainment» разом з компанією «Apple Tree Vision» готуються до зйомок в Україні нового англомовного серіалу про космос», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це шестисерійна детективна драма «Інфініті». Старт зйомок заплановано попередньо на березень 2021 року. Більшість зніматимуть в Україні, а частину в Казахстані на полігоні Байконур та у Парижі.

Ткаченко також додав, що до проєкту залучатимуть українських акторів та команди спеціалістів на майданчику.

Нагадаємо, що DocNoteFilms завершила монтаж серіалу про українських ветеранів «Крутий Заміс».

Тизер цих відеощоденників можна переглянути за посиланням. Ролики виходитимуть протягом наступних двох місяців на Facebook-сторінці проєкту та на офіційному YouTube-каналі студії. До того ж, на сторінці у Facebook творці проєкту розповідають про роботу над серіалом, героїв нового сезону, а також діляться мотивуючими історіями про популярні ветеранські бізнеси у світі.

Прем’єра нового сезону «Крутого Замісу» планується цієї зими на українському телебаченні, а також на YouTube-каналі студії DocNoteFilms.

Проєкт створюється за допомоги Українського Культурного Фонду.