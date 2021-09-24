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    В Україні з’явиться премія імені Мирослава Скорика

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    Герой України Мирослав Скорик був видатним композитором, педагогом, мистецтвознавцем, диригентом, піаністом та музично-громадським діячем - В Україні з’явиться премія імені Мирослава Скорика
    Герой України Мирослав Скорик був видатним композитором, педагогом, мистецтвознавцем, диригентом, піаністом та музично-громадським діячем
    фото з відкритих джерел

    Митці, яким присуджуватимуть премію імені Мирослава Скорика, будуть отримувати дипломи, нагрудні знаки та фінансову виплату

    Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5767, який передбачає заснування державної нагороди в галузі музичного мистецтва — Державної премії України імені Мирослава Скорика. Парламентарі сподіваються, що вона сприятиме популяризації творчості українських музикантів.

    За ухвалення законопроєкту в першому читанні проголосували 305 народних обранців, після чого проєкт закону в цілому підтримали 306 депутатів.

    Ініціатори закону переконані, що присудження премії приверне увагу суспільства до авторів і творів українського сучасного музичного мистецтва, які впливають на розвиток національного культурного середовища.

    Митці, яким присуджуватимуть премію імені Мирослава Скорика, будуть отримувати дипломи, нагрудні знаки та фінансову виплату.

    Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Його ще має підписати глава парламенту та президент України.

    Мирослав Скорик – один із провідних представників української композиторської школи другої половини XX – початку XXI століття. У віці 81 року 1 червня 2020-го він помер.

    Скорик був педагогом, диригентом, піаністом, музикознавцем, народним артистом України. А ще – лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, кандидатом мистецтвознавства, академіком Національної академії мистецтв України.

    Відомий як автор численних камерно-інструментальних творів, музики до балетів, кінофільмів, опери, оброблень фольклорної музики, естрадних і джазових композицій. Мирослав Скорик також був ініціатором, куратором, організатором та співзасновником багатьох міжнародних музичних фестивалів.

    Теги: Верховна Рада музика мистецтво премія
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    В Україні з’явиться премія імені Мирослава Скорика