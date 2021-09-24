Тарифи на «комуналку» та бюджет. Рада сьогодні заслухає звіт Шмигаля

Верховна Рада заслухає Дениса Шмигаля на годині запитань до уряду

Глава уряду виступить зі звітом

Сьогодні, 24 вересня, у Верховній Раді чекають на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Глава уряду має виступити зі звітом щодо тарифів і цін на комунальні послуги, а також стосовно субвенцій місцевим бюджетам для надання пільг і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Депутати хочуть послухати, чи готова країна до опалювального сезону, яка буде тарифна політика, також мають говорити про бюджет.

На сьогоднішньому засіданні народні депутати також мають намір розглянути у першому читанні законопроєкти:

№2038 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки»,

№5719 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів»,

№4428 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва».

№2515 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним»,

№3959-1 «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України»,

№5323 «Про внесення змін до закону України «Про засади державної регіональної політики».

Крім того, передбачається розгляд у другому читанні проєктів законів:

Парламентарії також мають намір включити до порядку денного засідання законопроєкт №5867 «Про внесення змін до закону України «Про державну службу» щодо організаційних питань роботи Кримської платформи» та ухвалити щодо нього рішення.

Раніше повідомлялося, що тарифи на тепло та гарячу воду зростуть: скільки та чому заплатимо.

Також мер столиці ВІталій Кличко висунув вимогу уряду через рекордні ціни на газ.

Додамо, що лікарні та школи можуть залишитися без тепла: мери міст повідомили про небезпеку.