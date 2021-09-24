Малюська на прикладі Порошенка розповів, що чекає на українських олігархів

Петро Порошенко може потрапити до реєстру олігархів і зіткнутися з низкою обмежень

Малюска заявляє, що «олігархам не місце в органах державної влади»

Колишній президент України Петро Порошенко може потрапити до реєстру олігархів і зіткнутися з низкою обмежень, зокрема із забороною приватизації та «деклараціями про контакт». Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в етері ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Відповідаючи на запитання про те, що відбудеться, наприклад, із бізнесменом, політиком і власником ЗМІ Порошенком, якщо він зафіксує, що є «олігархом», очільник Мін'юсту заявив:

«Якщо він погоджується, він не позбавляється ознак олігарха, не позбавляється мандату народного депутата, продовжує фінансування політичної партії, продовжує володіти телеканалом, його ставки перевищують ліміт, встановлений законом, – а це очевидно з його декларації – відповідно він потрапить у реєстр».

У такому випадку, продовжив міністр юстиції, до експрезидента застосують низку обмежень, зокрема «заборону на приватизацію». До того ж, вищі посадовці, які зустрічатимуться з ним, повинні будуть подавати так звані «декларації про контакт».

«Якщо хтось з кимось «тре» в кафешці, декларацію про контакт подавати треба», – вказав Малюська, додавши, що законом встановлені й винятки.

«Окрім відкритих засідань органів державної влади, наприклад, в парламенті. Звісно, 400 з гаком депутатів не будуть подавати «декларацію про контакт», – пояснив він. – Якщо йде трансляція, якщо є заздалегідь оголошене засідання органу чи зустріч з переліком учасників, якщо це судове засідання – у всіх цих випадках декларацію про контакт подавати не треба».

Глава відомства також зазначив, що уряд «ніколи не планував зробити комфортним і зручним перебування з олігархом в одній фракції».

«Це повинно бути незручним і некомфортним. Олігархам не місце в органах державної влади. Якщо вони вважають, що їм там місце, вони будуть почувати себе некомфортно, їхні колеги так само будуть почувати себе некомфортно. Але ми цього не забороняємо», – підсумував міністр юстиції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон №5599, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заяви, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів (відео).

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу» (229 голосів) та груп «Довіра» (15), «За майбутнє» (18) і «Голос» (11).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглись скороченого розгляду.