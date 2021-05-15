В українському Гоґвортсі відреставрують церкву

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича шукають фахівців, які зможуть якісно виконати роботи

Семінарську церкву у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича рятуватимуть від тріщин та грибка. Цьогоріч розпочнеться відновлення фасадів будівлі у рамках програми Президента України «Велика реставрація». Про це ідеться у повідомленні пресслужби Чернівецької обласної державної адміністрації.

Наразі уже виготовлено проєктно-кошторисну документацію, вона пройшла усі необхідні експертизи, а в університеті оголосили тендер на виконання робіт.

– Надзвичайно важливо розпочати реставрацію саме зараз, бо за кілька років відновлювати доведеться набагато більше вартуватиме це дорожче, – пояснив фахівець центру управління об’єктом ЮНЕСКО університету Євген Чередюк.

Реставрація церкви вкрай необхідна, адже вода, що потрапила під фундамент, вимила ґрунт, через це споруда просіла, а на фасаді утворилися тріщини, які із часом можуть розповсюдитись будівлею. Саме їх і усуватимуть під час реставрації, каже Євген Чередюк.

Крім того, планують відновити втрачені декоративні елементи екстер’єру, кладку, яка також пошкоджена вологою. Білокам’яні елементи, колони та карнизи відновлять та очистять від грибка, а вітражі – від бруду.

– Фактично ми відновимо увесь фасад, до найдрібніших деталей, – каже фахівець. – Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, в тому числі і Семінарська церква, входить до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому існують певні зобов’язання щодо збереження архітектурного комплексу в належному стані.

Вартуватиме відновлення Семінарської церкви 8 мільйонів гривень. Роботи повинна виконувати компанія, що має дозвіл на здійснення реставраційних робіт пам’яток національного значення.

Як відомо, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича включена до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 2011 року.

Через казковий вигляд виш також називають українським Гоґвортсом, за аналогією до вигаданої школи чарівництва із серії романів англійської письменниці Джоан Роулінг «Гаррі Поттер».

Раніше повідомлялося, що історичний будинок в центрі Києва відреставрують за $4 млн.

Також Київська міська рада звернеться до уряду щодо збереження історичних і культурних пам'яток столиці.