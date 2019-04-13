В Україну привезли унікальну грамоту Петра І



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З Німеччини привезли унікальний 200-річний документ, в якому підкреслюється перебування Київського митрополита під владою Московського патріарха

Сьогодні вночі у Борисполі зустріли грамоту 1708 року, видану Петром І митрополиту Йоасафу Кроковському щодо поставлення його на Київську метрополію. Про це написав у Facebook міністр культури Євген Нищук.

«Це справді надзвичайно цікавий рукописний пергамент, розміром 80 на 58 см у срібно-позолоченій оправі. По поверненні документ доправили до Національного заповідника «Софія Київська», де дуже скоро ми представимо Грамоту до огляду. Ця передача стала результатом роботи Міжурядової комісії з питань повернення переміщених культурних цінностей під час Другої Світової війни", - повідомив міністр.

На думку дослідників, документ цікавий тим, що в ньому підкреслюється перебування Київського митрополита під владою Московського патріарха та заборона «відлучатись під благословення й поради вселенських патріархів».

Артефакт, датований 1708 роком, був втрачений в час Другої Світової війни, а з кінця 50-х був у бібліотеці Інституту східно-європейської історії та краєзнавства Університету Тюбінгену.

Церемонія передачі Україні грамоти 1708 року пройшла 14 березня в архіві Міністерства закордонних справ ФРН.