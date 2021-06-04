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    Помер відомий український актор: не пережив операцію

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    Сергій Шадрін помер після операції - Помер відомий український актор: не пережив операцію
    Сергій Шадрін помер після операції
    Фото з відкритих джерел

    У кіно Сергій Шадрін почав зніматися з 2013 року

    Після операції на 42-му році життя помер український актор Сергій Шадрін. Чоловік грав в повнометражних фільмах і серіалах. Також він був володарем чорного пояса 1 дан (панкратіон, карате). Про смерть актора розповів його колега актор Олег Шульга на своїй сторінці в Facebook.

    «Вчора після операції помер актор Сергій Шадрін. Завтра прощання в Жашкові. Ми вже ніколи не побачимося», - написав Шульга.

    Сергій Шадрін народився в Харківській області. Батьки його родом із Жашкова Черкаської області. Дитинство і юність він провів в Жашкові, тому вважав його рідним містом.

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    Сергій займався карате з 10 років. Пізніше почав займатися в Дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки. Після закінчення школи він вступив до ВНЗ. Змінив багато професій і служив в армії. Незабаром переїхав до Києва.

    Зніматися в кіно він почав з 2013 року.

    Сергій Шадрін працював з такими режисерами, як Заза Буадзе «Позивний Бандерас», Тарас Ткаченко «Чорний Ворон». Він також знявся у фільмі «Максим Оса», режисера Мирослава Латіка.

    Серіал «Доброволець» про воїнів АТО режисирував Ахтем Сеітаблаєв. Польський проект «Ватага» знімали Кася Адамик і Ольга Чадас.

    До слова, після тяжкої хвороби пішов із життя Народний артист України Валерій Шептекіта.

    Теги: кіно серіал актор
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    Помер відомий український актор: не пережив операцію