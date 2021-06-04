Помер відомий український актор: не пережив операцію

У кіно Сергій Шадрін почав зніматися з 2013 року

Після операції на 42-му році життя помер український актор Сергій Шадрін. Чоловік грав в повнометражних фільмах і серіалах. Також він був володарем чорного пояса 1 дан (панкратіон, карате). Про смерть актора розповів його колега актор Олег Шульга на своїй сторінці в Facebook.

«Вчора після операції помер актор Сергій Шадрін. Завтра прощання в Жашкові. Ми вже ніколи не побачимося», - написав Шульга.

Сергій Шадрін народився в Харківській області. Батьки його родом із Жашкова Черкаської області. Дитинство і юність він провів в Жашкові, тому вважав його рідним містом.

Сергій займався карате з 10 років. Пізніше почав займатися в Дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки. Після закінчення школи він вступив до ВНЗ. Змінив багато професій і служив в армії. Незабаром переїхав до Києва.

Зніматися в кіно він почав з 2013 року.

Сергій Шадрін працював з такими режисерами, як Заза Буадзе «Позивний Бандерас», Тарас Ткаченко «Чорний Ворон». Він також знявся у фільмі «Максим Оса», режисера Мирослава Латіка.

Серіал «Доброволець» про воїнів АТО режисирував Ахтем Сеітаблаєв. Польський проект «Ватага» знімали Кася Адамик і Ольга Чадас.

До слова, після тяжкої хвороби пішов із життя Народний артист України Валерій Шептекіта.