Фестиваль «Київ Музик Фест» оголосив цьогорічну програму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Симфонічний оркестр Українського радіо

У рамках фестивалю відбудеться 18 концертів симфонічної, хорової, камерної, та електроакустичної музики

XXXI Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест», інформаційним партнером якого є «Главком», відбудеться у Києві з 26 вересня до 4 жовтня. Через пандемію коронавірусу всі події фестивалю вперше за його історію можна буде безкоштовно переглянути в онлайн-режимі.

«В умовах скорочення місць для слухачів у залі ми знайшли можливість показати наш фестиваль якомога більшій кількості шанувальників. Ви зможете слухати твори улюблених композиторів у виконанні найкращих київських колективів у будь-якому зручному куточку планети, де є доступ до інтернету», - зазначає виконавча директорка фестивалю Ольга Кононенко.

У рамках фестивалю відбудеться 18 концертів симфонічної, хорової, камерної, та електроакустичної музики, в яких прозвучать прем’єри сучасних українських композиторів: Сергія Пілютикова, Золтана Алмаші, Олександра Щетинського, Леоніда Грабовського, Валентина Сильвестрова, Євгена Станковича та інших.

Амбасадор електроакустичної музики в Україні, а також авторка музики до культових українських фільмів Алла Загайкевич презентує проєкт EM-Visia, що з 2005 року охоплює музикантів експериментальної електронної музики та відеоарту.

Також важливими концертами у програмі фестивалю є фортепіанний речиталь до 125-річчя з дня народження Бориса Лятошинського, а також концерт-присвята Мирославу Скорику. Легендарний композитор і колишній художній керівник «Київ Музик Фесту» пішов у засвіти у червні цього року.

У рамках фестивалю відбудеться друга всеукраїнська учнівська онлайн-конференція «Мистецтво без меж: шлях до науки», де школярі з усіх куточків країни презентують свої перші музикологічні дослідження. Доповіді про Станіслава Людкевича, Біллі Айліш і українське бароко вільно співіснують у цьому науковому просторі.

Традиційно, потужне відкриття і закриття фестивалю забезпечує Національний симфонічний оркестр України під орудою диригента Володимира Сіренка.

Більшість подій пройдуть в одній залі - у Будинку звукозапису Українського радіо. Окрім унікальних акустичних параметрів, цей майданчик чудово надається для виконання всіх приписів Міністерства охорони здоров’я в час адаптивного карантину — безпечної дистанції між музикантами на сцені та слухачами у залі.

«Київ Музик Фест» - щорічний фестиваль, який заснували у 1990 році для презентації сучасної української академічної музики у світовому контексті. Упродовж останніх тридцяти років програма фестивалю складає панораму різнобічної творчості українських композиторів у симфонічній, камерній та хоровій музиці. Першим директором фестивалю став відомий український композитор Іван Карабиць.

Вхід на події фестивалю вільний, але за реєстрацією. Деталі - на сторінці фестивалю у Фейсбуці.