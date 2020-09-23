У Києві за минулу добу виявили ще 307 хворих на коронавірус



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Одужали за минулу добу 114 киян

За минулу добу від коронавірусу у столиці померло п'ять жителів

У Києві за минулу добу, 22 вересня, коронавірус виявлено у 304 осіб. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві станом на 23 вересня підтверджено 20335 випадків захворювання на Covid-19. Одужали у столиці 6043 людей (за добу 114), померли 330 осіб (за добу 5), хворіє 13962 людини

У Київській області за минулу добу, 22 вересня, виявлено 128 хворих коронавірусом. Загалом від початку пандемії станом на 23 вересня коронавірусною інфекцією заразилися 8148 людей. Померло від початку пандемії 165 осіб, за минулу добу 4, одужало 5053 людини, за добу – 54.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

До слова, у світі станом на ранок 23 вересня зареєстровано 31 783 504 випадків коронавірусу. Від початку пандемії коронавіруса 975 471 людина померла і 23 400 640 – одужало.