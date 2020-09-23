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    У Києві зіткнулися два легковики: троє людей госпіталізовані, водій утік (фото)

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    За попередніми даними, водій Renault, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив Fiat Doblo, що рухався головною дорогою та протаранив авто у лівий бік - У Києві зіткнулися два легковики: троє людей госпіталізовані, водій утік (фото)
    За попередніми даними, водій Renault, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив Fiat Doblo, що рухався головною дорогою та протаранив авто у лівий бік

    Пригода трапилася на вул. Сортувальній вночі 23 вересня

    У Дарницькому районі Києва вніч на 23 вересня зіткнулися легковики Renault і Fiat Doblo. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Зазначається, що пригода трапилася на вул. Сортувальній.

    За попередніми даними, водій Renault, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив Fiat Doblo, що рухався головною дорогою та протаранив авто у лівий бік.

    «Удар був такої сили, що Fiat викинуло на тротуар і далі на газон. Чоловік, який сидів на задньому пасажирському сидінні Fiat, від удару вилетів із автомобіля на дорогу. Водія та пасажирку, яка перебувала на передньому пасажирському сидінні, затисло в понівеченному авто. Їх діставали рятувальники ДСНС за допомогою спецінструменту», – йдеться у повідомленні.

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    У Києві зіткнулися два легковики: троє людей госпіталізовані, водій утік (фото)
    У Києві зіткнулися два легковики: троє людей госпіталізовані, водій утік (фото)
    У Києві зіткнулися два легковики: троє людей госпіталізовані, водій утік (фото)
    У Києві зіткнулися два легковики: троє людей госпіталізовані, водій утік (фото)
    У Києві зіткнулися два легковики: троє людей госпіталізовані, водій утік (фото)
    У Києві зіткнулися два легковики: троє людей госпіталізовані, водій утік (фото)
    У Києві зіткнулися два легковики: троє людей госпіталізовані, водій утік (фото)
    У Києві зіткнулися два легковики: троє людей госпіталізовані, водій утік (фото)
    У Києві зіткнулися два легковики: троє людей госпіталізовані, водій утік (фото)

    Видання інформує, що всіх трьох людей, які їхали у Fiat Doblo, госпіталізовано з тяжкими травмами.

    За словами свідків пригоди, водій  Renault після зіткнення вибрався з авто і побіг із місця ДТП. Очевидці побігли за ним, проте наздогнати не змогли. Наразі його розшукують правоохоронці. Обставини пригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

    ДТП Київ ДСНС дороги водій автомобіль рятувальники чоловік
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