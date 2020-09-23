У Києві зіткнулися два легковики: троє людей госпіталізовані, водій утік (фото)



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За попередніми даними, водій Renault, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив Fiat Doblo, що рухався головною дорогою та протаранив авто у лівий бік

Пригода трапилася на вул. Сортувальній вночі 23 вересня

У Дарницькому районі Києва вніч на 23 вересня зіткнулися легковики Renault і Fiat Doblo. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Зазначається, що пригода трапилася на вул. Сортувальній.

За попередніми даними, водій Renault, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив Fiat Doblo, що рухався головною дорогою та протаранив авто у лівий бік.

«Удар був такої сили, що Fiat викинуло на тротуар і далі на газон. Чоловік, який сидів на задньому пасажирському сидінні Fiat, від удару вилетів із автомобіля на дорогу. Водія та пасажирку, яка перебувала на передньому пасажирському сидінні, затисло в понівеченному авто. Їх діставали рятувальники ДСНС за допомогою спецінструменту», – йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що всіх трьох людей, які їхали у Fiat Doblo, госпіталізовано з тяжкими травмами.

За словами свідків пригоди, водій Renault після зіткнення вибрався з авто і побіг із місця ДТП. Очевидці побігли за ним, проте наздогнати не змогли. Наразі його розшукують правоохоронці. Обставини пригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.