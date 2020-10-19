Новий конфуз пані-мера. Верещук, яка хвалилась своєю молодістю, потягнули до суду через брехню



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Білборд з кандидаткою у мери Києва від партії «Слуга народу» Іриною Верещук

Позивачем виступила колишній міський голова Нетішина Ольга Омельчук, яка захищає свою ділову репутацію

Печерський районний суд Києва взяв до розгляду цивільну справу, в якій відповідачем виступає народний депутат від партії «Слуга народу» і нинішня кандидатка на посаду мера столиці Ірина Верещук.

Про це повідомляє «Главком».

Позов подала колишній міський голова Нетішина (Хмельницька область) Ольга Омельчук, яка захищає свою ділову репутацію і добивається через суд спростування недостовірної інформації.

«Верещук Ірина Андріївна подає інформацію, ніби вона у 2010 році стала наймолодшим міським головою жінкою в Україні. Так, це не правда, адже вона народилась у 1979 році, а я - у 1981. Ми закінчили дослідження даних ЦВК щодо віку жінок мерів на виборах 2010, 2015, до цього року, тож: мені на час обрання у 2010 було 29 р. 4 міс.; Літвіновій Яні у 2017- 30 р. 5 міс.; Верещук Ірині у 2010 – 30 р. 11 міс. Чому подала (позов - «Главком»)? Тому що, почали мене питати і колеги, і слухачі, яким я викладаю, а що неправда, що ви тоді говорили, що стали наймолодшою? Тепер мушу захищати свою ділову репутацію», – написала у Facebook Ольга Омельчук.

Фото з Facebook Ольги Омельчук

Окремо варто наголосити, що під час інтерв’ю Дмитру Гордону, яке вийшло 16 жовтня на Youtube, депутатка Ірина Верещук сказала, що після навчання в академії державного управління, «стала наймолодшою жінкою-мером в Україні».

Нагадаємо, що 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.

Після цього Верещук стала героїнею фотожаб. А передвиборчого ролика з «польотом» після цього так і не оприлюднили.

Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.

Також Верещук показала Кличку, як вести ТікТок (відео).

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