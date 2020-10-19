Новий конфуз пані-мера. Верещук, яка хвалилась своєю молодістю, потягнули до суду через брехню
Позивачем виступила колишній міський голова Нетішина Ольга Омельчук, яка захищає свою ділову репутацію
Печерський районний суд Києва взяв до розгляду цивільну справу, в якій відповідачем виступає народний депутат від партії «Слуга народу» і нинішня кандидатка на посаду мера столиці Ірина Верещук.
Про це повідомляє «Главком».
Позов подала колишній міський голова Нетішина (Хмельницька область) Ольга Омельчук, яка захищає свою ділову репутацію і добивається через суд спростування недостовірної інформації.
«Верещук Ірина Андріївна подає інформацію, ніби вона у 2010 році стала наймолодшим міським головою жінкою в Україні. Так, це не правда, адже вона народилась у 1979 році, а я - у 1981. Ми закінчили дослідження даних ЦВК щодо віку жінок мерів на виборах 2010, 2015, до цього року, тож: мені на час обрання у 2010 було 29 р. 4 міс.; Літвіновій Яні у 2017- 30 р. 5 міс.; Верещук Ірині у 2010 – 30 р. 11 міс. Чому подала (позов - «Главком»)? Тому що, почали мене питати і колеги, і слухачі, яким я викладаю, а що неправда, що ви тоді говорили, що стали наймолодшою? Тепер мушу захищати свою ділову репутацію», – написала у Facebook Ольга Омельчук.
Окремо варто наголосити, що під час інтерв’ю Дмитру Гордону, яке вийшло 16 жовтня на Youtube, депутатка Ірина Верещук сказала, що після навчання в академії державного управління, «стала наймолодшою жінкою-мером в Україні».
Нагадаємо, що 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.
Після цього Верещук стала героїнею фотожаб. А передвиборчого ролика з «польотом» після цього так і не оприлюднили.
Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.
Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.
Також Верещук показала Кличку, як вести ТікТок (відео).