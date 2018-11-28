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    Здоров'я

    2 138 пацієнтів на тиждень: в Україні зростає захворюваність на кір

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    2 138 пацієнтів на тиждень: в Україні зростає захворюваність на кір

    З початку року кількість хворих перевищила 42 тисячі, більшість з яких - діти

    В Україні захворюваність на кір зростає - за минулий тиждень на кір захворіли 2 138 людей.

    Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров'я.

    Зазначається, що з початку року кількість хворих перевищила 42 тисячі, більшість з яких - діти. Єдиним надійним засобом від кору у МОЗ називають вакцинацію.

    «Найбільше на кір хворіють якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Найчастіше хворіють діти 5-9 років, які не отримали другу дозу КПК (кір, паротит, краснуха, - ред.) вчасно, через що у них не сформувався імунітет до хвороби», - повідомили у міністрестві.

    Також додали, що станом на 22 листопада 2018 в Україні були наявні 539 тисяч доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи.

    Усі вакцини якісні і ефективні, доставлені Дитячим фондом ООН (UNICEF Ukraine).

    Міністерство охорони здоров'я України закликало батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів Календаря щеплень, та якомога скоріше вакцинуватися, якщо пропустили планову вакцинацію.

    Раніше в МОЗ заявили, що темпи поширення захворюваності на кір в Україні можуть досягти та перевищити найгірший показник захворюваності, що був зафіксований в Україні у 2006 році. Тоді хворобу виявили у понад 42 тисяч осіб.

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