Місяць кампанії з вакцинації в Україні: лише дві людини завершили щеплення

З початку кампанії з вакцинації щеплено майже 213 тис. осіб

За минулу добу, 29 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 14433 особи. З них завершили вакцинацію (отримали дві дози) – одна особа. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровя.

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 212 898 осіб, з них отримали завершили вакцинацію (отримали дві дози) – дві особи.

Повідомляється, що 29 березня було зроблено на 12848 щеплень більше, ніж за попередню добу.

Найбільшу кількість щеплень за 29 березня було проведено у Києві – 1740 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Дніпропетровській області – 15219 щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

Дані МОЗ щодо кампанії з вакцинації проти коронавірусу

Вакцинацію здійснювали силами 152 мобільних бригад з імунізації та 656 пунктами щеплень.

Нагадаємо, Україна розпочала вакцинацію від Covid-19 24 лютого препаратом Covishield, виготовленим в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.

Степанов заявив, що Україна може укласти договори на постачання вакцин від американського виробника.

Очільник МОЗ також заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

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