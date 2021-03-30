Степанов заявив про домовленості на понад 22 млн доз вакцини

Україна уклала договори з AstraZeneca, Pfizer, Novovax і Sinovac

Україна має домовленості та контракти на понад 22 млн доз вакцин проти Covid-19 виробництва різних світових компаній. Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Наша стратегічна мета – це колективний імунітет і щеплення всіх охочих протягом цього календарного року. Ми повинні забезпечити безкоштовний доступ до вакцин всім громадянам, які виявлять бажання щодо вакцинації. Ми зробимо все від нас залежне і захистимо українців від світової пандемії коронавірусу. Для цього ми маємо домовленості та контракти на більш ніж 22 млн доз вакцин від різних світових виробників», – заявив міністр.

За його словами, договори укладені з AstraZeneca, Pfizer, Novovax і Sinovac.

«Ми будемо продовжувати укладати контракти, в тому числі від інших виробників», – додав Степанов.

Як стало відомо, Міністерство охорони здоров’я витратило близько 1,6 млрд грн на закупівлю вакцини від Covid-19 за бюджетною програмою «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби Covid-19», що складає 40% від загальної суми програми у 4 млрд грн.

При цьому з початку кампанії з вакцинації щеплено лише 212 898 осіб, з них отримали завершили вакцинацію (отримали дві дози) – дві особи.

Очільник МОЗ заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

Нагадаємо, Україна розпочала вакцинацію від Covid-19 24 лютого препаратом Covishield, виготовленим в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Степанов повідомляв, що Україна може укласти договори на постачання вакцин від американського виробника.

«Голос» вважає, що Максим Степанов має бути відправлений у відставку, оскільки його утримання на посаді міністра охорони здоров’я «обходиться Україні непомірно дорого».

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