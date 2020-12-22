Антибіотики у наступному році продаватимуть лише за рецептом

МОЗ посилить контроль за випискою рецептів та відпуском препаратів в аптеках

В Україні вже з 2021 року антибіотики планують продавати лише за рецептом лікаря. Відповідну систему електронних рецептів вже розроблюють, а вже з 1 квітня вона має почати працювати.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, 22 грудня.

Він розповів, що міністерство планує за декілька років позбутись всіх паперових складових, а всю інформацію про пацієнта зробити доступною в електронному вигляді. Це ж стосуватиметься і рецептів на ліки.

«Глобально ми вважаємо, що всі антибіотики мають продаватися за електронним рецептом. Цю систему ми розробляємо, плануємо, що з 1 квітня вона почне працювати», - заявив Степанов.

Міністр повідомив, що на першому етапі електронний рецепт буде необхідний для отримання інсуліну, препаратів для імуносупресії та нарковмісних препаратів.

«Наступним кроком будуть антибіотики, які будуть продаватися виключно за електронним рецептом», - сказав міністр.

Максим Степанов додав, що в умовах чинного законодавства МОЗ посилить контроль за випискою рецептів та відпуском препаратів в аптеках. Зокрема, аптеки мають зберігати паперові рецепти протягом року після їх використання для перевірок Держлікслужбою.

Нещодавно в МОЗ повідомили, що в Україні у 5-6 разів зросло споживання деяких антибіотиків.

Крім того, головна лікарка столичного «коронавірусного» шпиталю пояснила, коли варто вдаватись до антибіотиків. «Є чіткий набір обстежень для визначення клінічної картини, на яку має спиратися лікар, а також визначені групи препаратів для лікування. Тому ми закликаємо: не можна пацієнтам самостійно купувати та призначати собі антибіотики, бо все це може мати дуже серйозні наслідки. Зараз чомусь трохи скептично ставляться до професійної думки лікаря. Чомусь вважають, що пацієнт може сам собі призначити антибіотик, бо його сусідка так лікувалась. Але ж лікар – людина, яка навчається мінімум 7 років», – наголосила лікарка.

Нагадаємо, що інфекціоніст Надія Дребот пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.

Також МОЗ планував ввести електронний рецепт на антибіотики.