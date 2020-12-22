Степанов зацікавився тендерами на ангіографи. Медичні закупівлі знову будуть паралізовані?

Керівник ДП «Медичні закупівлі» прогнозує, що вже за тиждень робота підприємства може бути паралізованою

Міністерство охорони здоров'я України ініціює перевірку державного підприємства «Медзакупівлі України» за фактом процедури закупівлі ангіографів. Перевірка триватиме з 21 до 24 грудня. Про це повідомила пресслужба Медичних закупівель та опублікувала відповідний наказ.

У повідомленні йдеться, що 18 грудня ДП «Медичні закупівлі» оскаржили в суді рішення Антимонопольного комітету. Ці рішення стосувалися трьох процедур закупівлі стаціонарних ангіографічних рентгенівських систем. Один із учасників - ТОВ «Астріум» - звернувся до АМКУ зі скаргою. АМКУ задовольнив скаргу і зобов`язав «Медичні закупівлі» скасувати рішення про допущення до аукціону всіх його учасників крім одного - скаржника.

«Ми не погоджуємося з таким рішенням, тому оскаржуємо його в судовому порядку», - йдеться в повідомленні.

В той же час МОЗ ініціює перевірку ДП «Медзакупівлі України». Як зазначається в тексті наказу, перевірка стосується «контролю за дотриманням умов технічного завдання під час закупівлі» та «перевірки заходів вжитих з метою недопущення скарг та незадоволення Органом оскарження поданих скарг товариства з обмеженою відповідальністю».

Медзакупівлі стверджують, що Міністерство охорони здоров’я виходить за межі правового поля з цією перевіркою. Зокрема у держпідприємстві наводять статтю 7 закону України «Про публічні закупівлі», де чітко визначається перелік органів, які наділені повноваженнями щодо здійснення контролю у сфері публічних закупівель.

«Це Рахункова палата, Антимонопольний комітет України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, тобто - Державна аудиторська служба України. Вони мають право контролювати перебіг процедури у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України. Процедура закупівлі ангіографів є призупиненою, і не є завершеною, у розумінні закону. Частина 2 статті 19 Конституції України говорить про те, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до положення про МОЗ України, затвердженого постановою Кабміну від 25 березня № 267 (зі змінами), МОЗ не наділено повноваженнями щодо перевірок закупівель. Ця перевірка є нічим іншим, ніж прямим порушенням норм положенням про МОЗ України, законів України та Конституції України», - повідомили у Медзакупівлях.

Також наголошується, що підстави для перевірки є невизначеними.

«Як замовник ми несемо відповідальність за недопущення дискримінації учасників. Всі пропозиції були перевірені на відповідність тендерній документації, а постачальники - на предмет доброчесності. Рішення АМКУ обмежує конкуренцію, залишаючи лише одного учасника. Ми звернулися в суд щоб відмінити таке рішення АМКУ. Проводячи сотні процедур до цього, ми вже мали їх оскарження в АМКУ. Їх кількість була незначною, через ретельну підготовку до процедур. Це перша закупівля, щодо якої МОЗ ініціює перевірку», - наголосили у держпідприємстві.

Крім того стверджується, що склад комісії МОЗ викликає питання щодо її фаховості та прозорості, а також наявності в її членів конфлікту інтересів. Наприклад, одним із учасників є Ростислав Картавцев, Генеральний директор ДП «Політехмед». Він не є службовою особою МОЗ, а є працівником органу, відповідального за сертифікацію медичних виробів, зокрема ангіографів.

«ДП «Медзакупівлі України» закликає МОЗ України діяти в межах чинного законодавства та не ініціювати сумнівні перевірки з невизначеною метою», - йдеться у заяві.

Гендиректор державного підприємства «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов на своїй сторінці у Фейсбук також зауважив, що МОЗ ініціював незаконну перевірку, вийшовши за межі власних повноважень.

Він зазначив, що вже за тиждень через ці перевірки робота підприємства може бути паралізованою.

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