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    Стало відомо, яку вакцину найімовірніше отримає Україна

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    Враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що Україна отримає вакцину від Astra Zeneka - Стало відомо, яку вакцину найімовірніше отримає Україна
    Враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що Україна отримає вакцину від Astra Zeneka
    Фото rafapress/Depositphotos

    Україна скоріш за все отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka

    Такий прогноз, з урахуванням виробничих потужностей цього виробника та українських реалій, озвучив керівник Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін в коментарі «Українській правді. Життя».    

    Він нагадав, що наразі результати клінічної ефективності є у вакцин Pfizer, Moderna та Astra Zeneka. 

    Ці три вакцини показують таку ефективність: Pfizer/BioNTech – 95%, Moderna – 94% та Astra Zeneka – 70%. 

    При цьому перші дві потребують ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60/-80°C, а третю можна зберігати при температурі +2...+8°C. 

    Враховуючи, що ще у 2018 році повідомлялося, що більшість холодильників для зберігання вакцин в Україні були зношені та непридатні, це несе реальні ризики для зберігання вакцин в належному стані. 

    «Водночас зараз є дуже багато вакцин, які знаходяться на останній фазі клінічних досліджень. Яку вакцину ми отримаємо залежатиме від того, в які часові рамки буде відбуватися виробництво цієї вакцини.

    За тою інформацією, яка в нас є, Pfizer збирається виробити 50 млн доз вакцин до кінця 2020 року, Moderna – 20 млн доз, а Astra Zeneka – 100 млн доз.

    Коли ми висилали запит на COVAX, ми враховували умови зберігання, які можемо собі дозволити, тож, враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від Astra Zeneka.

    Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати лише в січні 2021 року», – заявив він.

    Нагадаємо, що у вівторок Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців. 

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Україна щеплення вакцинація коронавірус
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