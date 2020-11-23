МОЗ планує ввести електронний рецепт на антибіотики

Близько дев’яти тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі, інші користуватимуться паперовими рецептами

Електронні рецепти дозволять МОЗ забезпечити раціональний відпуск і використання протимікробних лікарських засобів, - Іващенко

Міністерство охорони здоров’я планує найближчим часом ввести електронний рецепт на протимікробні лікарські засоби, тобто, антибіотики. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

Іващенко поінформував, що близько дев’яти тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі.

«Протягом двох останніх місяців Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення використання протимікробних препаратів. І на даний момент, з метою забезпечення всіх лікарських засобів, у МОЗ ведеться робота по ключових напрямках, зокрема, це введення електронного рецепту на протимікробні лікарські засоби, тобто, антибіотики. Передбачається, що протягом найближчого часу близько 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі. Близько 1054 найменувань торгових антибіотиків будуть додані до такої можливості», ─ сказав Іващенко.

Урядовець зазначив, що електронні рецепти дозволять Міністерству охорони здоров’я забезпечити раціональний відпуск і використання протимікробних лікарських засобів.

«Ми розуміємо, що значна частина аптечних закладів на даний момент не мають можливості приєднатися до відпуску лікарських засобів по електронному рецепту. Тому таким закладам буде запропонована і надана можливість використання паперових звітних форм, тобто паперових рецептів. У той же час, Міністерство охорони здоров’я підготувало наказ, який на даний момент знаходиться у Мін’юсті - щодо обов’язку аптечних закладів протягом наступного року, тобто, до закінчення 2021 року, зберігати паперові форми електронних рецептів. У цілому такі дії направлені на раціональне використання антибіотиків і їх раціональне призначення», ─ додав Іващенко.

Як повідомлялося, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко з трибуни Верховної Ради заявив, що споживання антибіотиків впродовж 2020 року зросло майже у 40 разів за деякими групами. Особливо наголошує на тих, які вільно продаються в аптеках, їх можна купити без призначення лікаря.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» ізраїльський реаніматолог Борис Бриль зауважив, що в разі такого вірусного захворювання як Covid-19 «бактеріальна пневмонія дуже рідко приєднується – всього лише у близько 7% пацієнтів».