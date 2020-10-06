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    Думки вголос

    Громадянська війна у Росії триває донині

    • Гаррі Каспаров

      13-й чемпіон світу з шахів, політик

    • Розсилка
    Громадянська війна у Росії триває донині

    Адвокат диявола

    Мовою оригіналу

    Более 10 лет тому назад, в марте 2010 года, был запущен проект «Путин должен уйти«, в рамках которого под письмом с требованием ухода российского диктатора с политической арены свои подписи и комментарии оставили более 150 тысяч российских граждан. Общественный резонанс подобных политических кампаний, помимо численности, сопряжен с авторитетом и медийностью его подписантов, и мы, вместе с коллегами по движению «Солидарность», лично обращались с просьбой поддержать обращение к целому ряду представителей российской творческой интеллигенции, известных своей активной гражданской позицией.

    Подписываться соглашались не все, а в числе наиболее заметных отказников оказался Дмитрий Быков, объяснивший своё решение тем, что Путин ему «неинтересен». Спустя 10 лет, за которые режим окончательно утвердился в виде персоналистской фашистской диктатуры, а «неинтересным» Путиным был совершён целый ряд тяжких преступлений, как на международной арене, так и внутри страны, Быков продолжает повторять эти мантры: «Поэтому власть уже не они. Про них неинтересно».

    Такое переключение фокуса внимания с действий российского диктатора и принижение его личной роли в происходящих в стране процессах являются уже много лет позицией российских либеральных властителей дум, предпочитающих рассказывать про изъяны системы. На практике мы с этим столкнулись на пике массовых протестов 2011–2012 годов, когда незадолго до так называемых президентских выборов представители «неполитического крыла оппозиции» заявили о необходимости отказа от протестов против Путина лично — «переизбрания которого нам не избежать». Взамен оппозиционная интеллигенция предложила пробовать менять систему изнутри, начав подготовку к выборам в Мосгордуму и принимая активное участие в партстроительстве.

    Не должно быть никаких иллюзий в том, что отстранение от власти Путина гарантирует автоматический переход к демократическому обществу – очевидно, постпутинской России предстоит тяжелый транзит, который будет сопровождаться политическими и социально-экономическими потрясениями. В то же время не вызывает сомнений и то, что каждый год пребывания Путина у власти будет сопровождаться продолжением разрушения системы международной безопасности и тысячами новых жертв по всему миру.

    Демонтаж путинской диктатуры сегодня, как и 10 лет назад, является первоочередной задачей российской оппозиции, без решения которой все разговоры о будущем России являются абстракцией, а по сути представляют собой изощрённую форму защиты режима.

    С момента прихода к власти Путин демонстрировал отсутствие приверженности к какой-либо идеологии, что позволяло, с одной стороны, заручиться поддержкой, например, либеральной партии СПС, а с другой – отвечать на запрос той части общества, которая хотела «сильной руки» и стремилась к коммунистическому реваншу. Однако достаточно скоро реальное содержание путинского режима вышло наружу – возвращение советского гимна и заявления о развале СССР как о «крупнейшей геополитической катастрофе» не просто были политтехнологическими трюками, а отражали систему ценностей Путина, для которого советский режим является источником вдохновения государственного строительства. Несмотря на бьющую в глаза безумную роскошь правящего класса, одевающегося по последнему слову западной моды и выставляющего напоказ свои дворцы, яхты и драгоценности, по своей сути путинский режим является апофеозом правления шариковых, уходящего корнями в 1917 год.

    Как бы парадоксально это ни звучало, но взгляды на государственное развитие у подполковника КГБ Путина и героя нашего текста – либерального интеллектуала Быкова – имеют общую идеологическую основу. Для них обоих Советский Союз является созидательной величиной, с тем лишь отличием, что идеалы Путина базируются на культе Сталина и практиках ВЧК/ОГПУ/НКВД, а у Быкова – на революционных идеях Ленина. В своих выступлениях он рисует свою идиллическую картину истории, в которой Ленин является «символом победившей революции», «человеком, у которого получилось» и оказывается, что у Быкова «серьезные вопросы» к Ленину возникают только с 1920 года.

    Здесь, конечно, возникают возражения – Ленин был контрреволюционером, действия которого перечеркнули все демократические достижения Февральской революции и уже в начале 1918 года, после разгона Учредительного собрания, Лениным была развязана гражданская война. Кроме того, не будем забывать, какую роль сыграло щедрое германское финансирование в организации октябрьского переворота.

    Все рассказы про высокое целеполагание большевиков с самого начала не имели отношения к реальности и являлись лишь средством воздействия на массы. Единственной целью Ленина был захват власти, а реальным инструментом был террор. Победа в гражданской войне стала важнейшим элементом нового большевистского культа. И сегодняшняя опора путинского режима на советскую мифологию, созданную вокруг Второй мировой войны, которую они называют Великой Отечественной, уходит своими корнями к большевикам, чья легитимность базировалась на победе в гражданской войне. Эта гражданская война в нашей стране продолжается по сей день, и пока на этом не будет поставлена точка и те, кто эту войну развязал, вместе с их наследниками не будут выброшены на мусорную свалку истории, у России нет шансов стать свободной демократической страной.

    Полная декоммунизация, включающая ликвидацию могильника на Красной площади и снос памятников советским партийным и чекистским преступникам, должна будет стать первоочередной задачей новой власти в постпутинской России, а не делом отдаленного будущего.

    Джерело: Каспаров.ру

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія війна Путін путінський режим КДБ СРСР влада
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