Голова Нових Санжар Інна Коба: Санаторій, куди везуть евакуюваних із Китаю, розташований у центрі селища інтерв'ю

Місцеві мешканці виступають проти того, аби евакуйовані пройшли карантин у Нових Санжарах Фото: poltava.to

«Те, що відбувається у нас, виглядає як якась спецоперація»

Котрий день Україна збурена через евакуацію з китайського Уханя, охопленого коронавірусом. 45 українців і 29 іноземців прилетіли до України. Напередодні з’явилась інформація про те, що евакуйованих збираються розмістити на карантин у селищі Микулинці, що на Тернопіллі (евакуйованих нібито мали розмістити у санаторії «Медобори» поблизу Микулинців). Це спровокувало протест місцевих. Люди вдалися до перекриття доріг, паління шин, погроз не пропустити евакуйованих з Китаю. Ситуація настільки загострилася, що Тернопільська облрада ухвалила звернення до керівництва країни з вимогою не допустити пасажирів літака з Китаю на території області.

За якийсь час соцмережі зарясніли повідомлення про те, що нібито пасажирів рейсу з Ухані будуть розміщувати у Винниках, що на Львівщині (нібито евакуйованих мали розмістити у Львівському обласнму госпіталі ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи). Ситуація повторилась. Місцеві мешканці пішли шляхом тернополян і пригрозили перекриттям траси.

Ближче до вечора вчора з’явилася інформація про те, що пасажирів з Уханя доставлять до селища Нові Санжари, що на Полтавщині. Там є Медичний центр Нацгвардії «Нові Санжари» і нібито це прийнятне місце для людей, які мусять пройти карантин.

Центральна ж влада до останнього моменту офіційно не повідомляла про те, куди ж все-таки доправлять людей із Уханя. Літак з ними вчора ввечері вилетів із Китаю. Інформація про пересування повітряного судна обмежувалась повідомленнями табло аеропорту «Бориспіль» і авіакомпанії SkyUp, силами якої було здійснено рейс, та даними ресурсу ресурсу онлайн-стеження за авіатранпортом. Усі ці джерела свідчили, що літак чекають у Києві. Зрештою, лайнер на світанку зайшов на територію України, але приземлятись у столиці не збирався. Літак взяв курс на Харків. Але через погодні умови все сталось не так як гадалось. Лайнер SkyUp таки був змушений приземлитись у «Борисполі», а вже потім, після дозаправки, полетів до Харкова. Звідти евакуйовані на автобусах виїхали до селища Нові Санжари. У цьому селищі вже другий день продовжуються масові протести.

Аби з’ясувати обстановку, «Главком» зв’язався із головою місцевої селищної ради Інною Кобою. В інтерв’ю вона розповіла, чому громадськість виступає проти того, аби евакуйовані пройшли карантин саме у Нових Санжарах, та заявила про відсутність комунікації з центральною владою.

Голово селища Нові Санжари Інна Коба

Пані Інно, яка ситуація зараз, наскільки у вас все спокійно?

Абсолютно неспокійна ситуація. Люди кажуть про те, щоби у нас в селищі не розміщували людей з провінції Хубей (місто Ухань розташоване у провінції Хубей).

Напередодні ви зустрічалися з активними мешканцями, які протестують. Що їм казали, як заспокоювали?

Ми зустрічалися учора ввечері біля медично центру, де зібралися люди. Заспокоювала їх, говорили, що інформація про те, що привезуть евакуйованих, є неперевіреною, закликала дочекатися сьогоднішнього ранку. Запрошувала на зустріч голову місцевої райдержадміністрації. Він був, але нічого людям не говорив. Людей не могли заспокоїти, бо ніхто не знав, що робиться. Головний лікар лікарні нічого не знав про те, що розміщатимуть людей, очільник департаменту охорони здоров’я Полтавської області також не в курсі був, шокований. Це розповідаю вам про ситуацію станом на 22:00.

А коли і яким чином ви самі дізналися про те, що громадян, яких евакуювали до Китаю, вирішили відправити до вашого селища?

До мене телефонували люди і просто казали: відкрийте Facebook, подивіться на те, що робиться. Ніхто з влади мені не повідомив про рішення направити евакуйованих до нас. Потім, коли намагалася виясняти, ніхто нічого не знає. Зверталася до голови держадміністрації нашого району, до працівників СБУ, хотіла, щоби людям роз’яснили ситуацію, оскільки місцеві мешканці дуже занепокоєні.

Наскільки багато людей вийшло на вулиці проти приїзду евакуйованих?

Скільки точно складно сказати. Але це тисячі людей.

З ким із представників влади вдалось встановити контакт. Про що йде мова зараз?

Вже двічі зустрічалася з головою облдержадміністрації Олегом Синєгубовим. Я запропонувала йому разом підійти до людей. Казала, що давайте не брехати, а говорити людям правду, як вона є. І тоді, можливо, вони задумаються. Бо те, що є зараз ні до чого хорошого не призведе.

Про що саме говорили із паном Синєгубовим як зустрілися?

Він мені відповів про те, що сам дізнався про це все о 7:00 ранку сьогодні. Я запитала, чому органи місцевого самоврядування не надали інформацію, адже люди ідуть до мене, а я не знаю, що говорити. Адже я тут єдина людина з влади, до якої можна прийти, додзвонитися. Але ж я не володію інформацією. Чому раніше нам не повідомили? Якщо була інформація про те, що будуть везти людей до нас, до санаторію Нацгвардії, чому не повідомили нам? Чому не повідомили селищну раду? Я не думаю, що на рівні області не знали, що буде така ситуація.

Я також поставила питання нашому голові районної державної адміністрації Владиславу Васюті, який усе знав, чому ж він не подзвонив і не повідомив нічого? Можливо, якби повідомили про все раніше, до такого стану, як зараз, не дійшло би.

Так чи інакше, зараз ви вже знаєте, де розміщуватимуть евакуйованих. Що кажете місцевим мешканцям, чи дослухаються вони до вас?

Пан Синєгубов намагається донести інформацію про те, що евакуйовані будуть у нас розселені. Але вони, каже він, не інфіковані, не хворі. Їх би ніхто сюди не привіз, бо вони 14 днів карантину вже пройшли у Китаї. Але громадськість не чує ці аргументи, не звертає на них уваги, люди просто не вірять у те, що їм кажуть.

Як можна вирішити конфлікт? Пояснити місцевим: що робити українським громадянам, якщо в різних областях їх не хочуть приймати?

Я не знаю, звідки взялася ідея розмістити людей саме у нас. Адже ті, хто ухвалював це рішення, не знають, не розуміють, де знаходиться цей санаторій. Він розташований у центрі селища, через паркан від нього багатоповерхові будинки, де живуть люди. У них каналізація підключена до міської мережі, у нас відкриті поля фільтрації. Люди тут не можуть перебувати, бо тут їм не можуть надавати необхідні медичні послуги. Сьогодні вони здорові? Ми знаємо, що інкубаційний період, як сказала наша головна лікарка, становить 21 день. Хто дасть гарантію, що це станеться не завтра чи післязавтра, що у людей не підніметься температура? Яку допомогу їм у цих стінах зможуть надати? У нас немає спеціальних боксів, щоби помістити людей, нічого спеціалізованого. Це лікувально-оздоровчий санаторій незакритого типу. Саме тому народ збурений. От я не дивлюся телебачення, не стежу за усім цим. Але мені люди кажуть, що нібито по ТБ кажуть, що санаторій у нас десь далеко розташований він поселення. Але ж це не так!

Я знаю, що у нас в країні є санаторії, які знаходяться поза територіями населених пунктів, у лісі, навколо яких кілька кілометрів відстані. Але ж не в центрі населеного пункту.

За інформацією голови Новосанжарської райради Геннадія Супруна влада залучила до розблокування доріг 3500 правоохоронців. Фото: poltava.to

Яке ставлення селищної влади до подій, які відбуваються?

Позачергова сесія селищної ради Нових Санжар ухвалила звернення до президента України Володимира Зеленського, міністерки охорони здоров’я Зоряни Скалецької, народного депутата України Костянтина Касая і голови МВС Арсена Авакова. У тексті звернення, говориться, зокрема про те, що ми, депутати Новосанжарської селищної ради стурбовані інформацією (про намір доставити до селища евакуйованих громадян з Китаю) і просимо не розміщувати громадян України на території нашого селища. Ми також описуємо їм ситуацію, чому саме ухвалили таке рішення.

У вас є відповідь на запитання, чому вам не повідомили про розвиток подій, чому такий брак інформації?

Складно сказати. Це все виглядає, як якась спеціальна операція.

Михайло Глуховський, «Главком»