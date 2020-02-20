Коронавірусні протести, або «Ласкаво просимо до Росії» тема тижня

Саме так виглядають протести у Нових Санжарах на Полтавщині

Поки Нові Санжари протестують проти приїзду співгромадян, Росія запрошує їх до себе

19 лютого з охопленого коронавірусом китайського Уханя вилетів літак компанії Sky Up. Він евакуював 45 українців, а також 29 іноземців, яких Україна вивезла за домовленістю з їхніми державами. Серед іноземців двоє – громадяни Казахстану, які залишили літак під час дозаправки в Алмати, вісім громадян Аргентини, п’ять – Домініканської Республіки, п’ять Еквадору, чотири – Сальвадору, один – Ізраїлю, один – Чорногорії, один – Панами.

Власне, потрапити на цей літак змогли не всі охочі: трьох українців і одного іноземця зняли з рейсу, бо через підвищену температуру у лікарів були підозри. За попередньою інформацією, ті, кого не пустили на борт, заражені не були – просто нездужали. Сьогодні близько 11:45 літак із евакуйованими з Китаю приземлився в аеропорту Харкова. Щоправда, намагався він там сісти з 8-ї ранку, через густий туман кружляв, після чого полетів на дозаправку в «Бориспіль».

Тепер усіх прибулих пасажирів заплановано ізолювати на карантин. Він триватиме 14 днів. Також було оголошено про створення навколо карантинної зони подвійного кільця захисту. Евакуйованих доправили спеціальним транспортом ДСНС під охороною поліції до Нових Санжар на Полтавщині – там їх прийме санаторій Нацгвардії.

До слова, ані президент, ані члени Кабміну до останнього не повідомляли, куди саме повезуть евакуйованих. Очевидно, влада намагалась уникнути протестів, які вже влаштували мешканці інших містечок, куди, за попередньою інформацію, планувалося доправити людей, які прибули з Китаю.

Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький запевнив: вжито усіх можливих заходів з дотримання безпеки пасажирів, членів екіпажу та працівників госпіталя, відповідно до рекомендацій ВООЗ. З його слів, борт після приземлення розмістять на окремій ізольованій стоянці, де представники санітарно-епідеміологічної служби проведуть дезінфекцією літака. Відповідно до рекомендацій Boeing, SkyUp також замінить фільтри системи кондиціонування.

«Об'єкт (лікарня) пройшов перевірку епідеміологів і відповідає всім вимогам. Він комфортний для перебування. Персонал не матиме прямого контакту з розміщеними у обсервації, вони забезпечені засобами індивідуального захисту та пройшли відповідне навчання. Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, і вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Каналізаційні стоки в обов’язковому порядку все одно будуть дезінфіковані. Відходи, які неможливо спалити, будуть проходити процедуру обеззараження», – спробував погасити паніку Радуцький.

Хронологія протестів

«З нетерпінням чекаємо на рідній землі», – звернувся до «біженців» з Китаю секретар РНБО Олексій Данілов, але…

Відучора жителі містечка Винники Львівської області разом із медиками заблокували дорогу до госпіталя, забарикадували ворота лікарні автомобільними шинами. Вони були впевнені, що літак з евакуйованими приземлиться у Львові, і евакуйованих доправлять до них. Протест відбувався бурхливо: мер Винників Володимир Квурт запитав у присутніх, що б вони робили, якби хтось із сусідів захворів, і хтось із натовпу чітко вигукнув: «Прикопаємо!»

Паніка почалася, коли стало відомо, що з госпіталю почали масово виписувати пацієнтів. «Усім пацієнтам (відділення) терапії, це на п’ятому поверсі, де лікуються ветерани АТО з усієї області, сказали залишити палати до 17:00 19 лютого», – скаржилася львів'янка Тетяна Первій.

«Якщо ми відпустимо всіх хворих, хто нас захистить? Хворих нема, порожній госпіталь – завозьте кого хочете. Ми будемо стояти до кінця. У нас іншого виходу немає. Тому що ми залишимося без роботи. Ніхто нічого не пояснює, сказали евакуація», – розповіла одна з працівниць госпіталю.

Однак панікували не лише у Винниках. Тривога прийшла й у Микулинці під Тернополем. Там також облаштували на дорозі цілодобові блокпости з метою не допустити приїзду евакуйованих із Китаю українців у санаторій «Медобори». Протестувальники були впевнені, що цей заклад не пристосований для карантину, і тому інфекція точно пошириться на жителів області. На сесії Тернопільської облради вчора навіть ухвалили рішення направити заяву до президента і прем'єра про недопущення такого десанту в «Медобори».

А вже ввечері протести почались у Нових Санжарах на Полтавщині. Туди дійшла інформація, що евакуйованих привезуть у місцевий санаторій МВС.

Місцеві почали мітинг, а сьогодні вранці перекрили дорогу до медичного закладу.

Після офіційного повідомлення Нацполіції та МВС про те, що евакуйованих справді доправлять до Нових Санжар, між протестувальниками та правоохоронцями почалися сутички.

Поліції довелося затримати 10 протестувальників.

Правоохоронці намагаються за допомогою важкої військової техніки прибрати з проїжджої частини автомобілі протестувальників проти розміщення людей, що прибули з Китаю.

Голова області Олег Синєгубов виїхав на місце протесту та зустрівся з громадянами, закликав їх не панікувати.

«Будь-хто міг опинитися на місці тих людей. Вони повертаються додому. Це чиїсь діти, батьки, рідні. Всіх перевірили китайські й вітчизняні медики. І в жодного немає симптомів гострої респіраторної інфекції», – зазначив керівник області.

Олег Синєгубов закликав актив протестувальників до виваженості

Інформаційні провокації

Тим часом в Україні зафіксовані організовані численні спроби посіяти паніку. Місцеві ЗМІ Тернопільщини повідомляють, що у месенджерах та соцмережах з’являються повідомлення із підбуренням до протестів, а також із закликом телефонувати на гарячу лінію: «Ваш голос буде враховано проти розміщення вивезених із Уханя людей на території санаторію».

Фейкові опитування – жарт чи кампанія з поширення паніки?

Зазначений у повідомленні номер робочий. Кілька днів тому цей же номер використовував одіозний політик, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов для голосування у своєму Telegram-каналі. Зараз при спробі зателефонувати на цей номер вмикається автовідповідач, який каже: «Дякую. Ваш голос зараховано».

Балашов використовував зазначений номер для голосування у своєму Telegram-каналі

Після дзвінка на номер гарячої лінії сума коштів на мобільному рахунку не змінюється, тому наразі поширення повідомлень про фейкове опитування більше схоже на невдалий жарт.

Крім того, сьогодні вранці на електронну пошту головного редактора «Главкома» надійшов лист із інформацією про те, що «в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на китайський коронавірус 2019-ncov: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові».

Лист відправлений з електронної адреси [email protected], а у кінці повідомлення опублікована контактна інформація – адреса, номер телефону та емблема Центру громадського здоров’я (структура Міністерства охорони здоров’я). Наприкінці листа міститься дивний заклик: «Повідомте про загрозу своїм рідним і колегам».

Балашов використовував зазначенийномер для голосування у своєму Telegram-каналі

На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбах МОЗ та Центру громадського здоров’я «Главкому» цю інформацію спростували. Спеціальні служби вже проводять розслідування цієї провокації.

Реакція можновладців

Варто додати, що представники влади самі часто не усвідомлюють силу сказаного і написаного ними. Наприклад, депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський спочатку повідомив, що нібито домовився з МОЗ, щоб на його округ не привозили евакуйованих з Уханя. Очевидно, депутат думав, що вдало пожартував. Пізніше Дубінський вирішив продовжити та розродився іншим дописом – про те, що, мовляв, «ніщо краще не підкреслює єдність країни, аніж траншеї перекопаних доріг на Західній Україні, де «чекають» співвітчизників, які прибули із Китаю на карантин.

Нардеп від «Опозиційного блоку – За життя» Вадим Рабинович взагалі порівняв евакуйованих українців із ядерними відходами: «Дев’ять країн попросили України допомогти евакуювати своїх громадян із китайського міста Ухань. Так ви нам одразу і ядерні відходи везіть, ми ж добрі».

Колишній голова Львівської ОДА, а тепер народний депутат «Європейської солідарності» Олег Синютка відзначився дописом у Facebook про те, що привозити українців із Китаю саме у Львівську область – це помста за політичну позицію, адже Львівщина була тією областю, більшість жителів якої у першому турі президентських виборів проголосували не за Володимира Зеленського, а за Петра Порошенка.

Власне, окремі львів’яни у соцмережах активно підтримали позицію Синютки.

Варто зазначити, що соратники Петра Порошенка скористалися ситуацією для політичних заяв. Нардеп «ЄС» Микола Княжицький закликав відправити у відставку очільника МОЗ Зоряну Скалецьку – за те, що «комунікаційна політика не була проведена вчасно, не було вибране місце, де б ці українці могли перебувати».

Сама ж Зоряна Скалецька заявила, що паніка у зв'язку з евакуацією з Китаю створюється штучно, і нагадала фейк двотижневої давнини про те, що в Україні виявлено випадки зараження коронавірусом. Щоправда, Скалецька забула уточнити, що тоді фейк спровокувало недолуге повідомлення Київського міського лабораторного центру, а не хтось інший.

Тепер же у міністерки з’явились додаткові аргументи. «У мене є всі підстави вважати, що такі речі мають ознаку спланованої інформаційної атаки проти Міністерства охорони здоров'я. Тому я звернулася до голови Служби безпеки України з проханням відреагувати на ці випадки», – пише міністр.

Педіатр-шоумен Євген Комаровський, який під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського був його експертом з питань охорони здоров’я, акцентує увагу на тому, що українці, які злякалися співгромадян із Уханя, ігнорують інші загрози. «Наших абсолютно здорових співвітчизників, яких доля привела туди, де з 1,4 млрд людей захворіли 75 тис., готові спалити під крики про єдність України. Тобто коли з 40 млн хворіє на кір 150 тис., ми продовжуємо купувати і продавати довідки про щеплення – це ми не боїмося. Грипу, правця, кору, туберкульозу, сифілісу, кашлюку і т. д. і т. п. не боїмося», – обурюється він.

Президент Володимир Зеленський у себе в Facebook визнав: «На жаль, не всі з нас можуть пишатися людяною реакцією. Спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну – цим ми показуємо далеко не найкращий бік нашого характеру. Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів – люди, яким менше 30 років».

«Українець завжди залишається українцем. Тимчасове перебування в Ухані або еміграція до Канади не робить його чужим для своєї країни. Ми будемо боротися за кожного українця, який опинився у біді, – де б він не перебував. Рятувати, евакуювати, обмінювати. Україна не здаватиме своїх», – запевнив він.

Свою думку щодо мотивів поведінки українців, які протестують проти повернення на батьківщину, висловив соціальний психолог Олег Покальчук: «Ґенеза цієї поведінки розкладається на кілька параметрів: перше – це абсолютно зоологічне, інстинктивне бажання видового захисту, друга складова – це невігластво, третя складова – постмайданний синдром, при якому уявлення про те, що методами вуличних протестів можна вирішити якісь питання, які не належать до компетенції цих людей».

«Тобто можна запалити шини і це в чарівний спосіб якось вирішить їхню проблему. Майдан і наслідки Майдану – тривалі. І Майдан їх нічого не навчив. До цього я б додав 25% або й менше політичної складової. Треба подивитися, хто є активістами цих дій, бо будь-яка організована дія має керівника й ініціатора», – зазначив психолог.

Розділяй і володарюй

«Росія бавиться», – таке пояснення навалі інформаційних провокацій і спроб підбурити до протестів дав екснардеп, колишній працівник СБУ Юрій Михальчишин. У коментарі «Главкому» він зауважив, що Росія дотримується стратегії гібридності й вона вчергове використала таку чутливу та неоднозначну ситуацію для України, аби посіяти дестабілізацію, розділити громадян.

Російські ЗМІ дійсно уважно відстежують процес евакуації українців із Китаю та протести проти їх лікування в окремих областях: зокрема, про це написали РБК, ТАСС, «Лента.ру» та інші.

Показово, що на скандал із евакуйованими українцями відреагував російський пропагандист Володимир Соловйов. «Якщо Україна так боїться приймати своїх громадян і не може їм допомогти, так нехай летять до нас. У нас і лікарі прекрасні, і люди добрі, і умови для карантину є», – написав він у Twitter.

Цікаво й те, що чергова спроба розколоти українців відбулася саме у річницю розстрілів на Майдані. Представник російського МЗС Марія Захарова саме сьогодні провела брифінг, на якому назвала «безкінечним політичним хаосом» ситуацію в Україні, починаючи з 2014 року.

«Главком» уже звертав увагу, що крім коронавірусу російська гібридна машина експлуатує і інші чутливі теми: одна з них – відкриття ринку землі в Україні. На ній пропаганда Кремля також намагається спекулювати та розділяти. Українською землею публічно перейнявся навіть Путін. Він заявив, що «проведення земельної реформи в Україні є умовою МВФ». «Тепер вимагають, щоб землю почали продавати. Для українців земля має сакральне значення. Я можу це зрозуміти – золоті землі», – розтлумачив господар Кремля.

Наталія Сокирчук, «Главком»