«Це грубе невігластво»: інфекціоніст назвав поширену помилку при лікуванні Covid-19

За словами медика, профілактика коронавірусу, яка була популяризована в соцмережах, зіграла дуже злу роль

При лікуванні коронавірусу в Україні часто застосовують антибіотики, що є небезпечним для здоров'я.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський в ефірі каналу «Україна 24».

«Це грубе невігластво. Навіть школяр зі шкільної лави знає, що на вірус антибіотик не працює. Звідки цей масовий психоз взявся? Хто це придумав, цей клич кинув – лікувати вірусне захворювання антибіотиками? Для мене досі загадка. Ми сказали про це ще навесні, кричали в усі рупори, в які можна було», – сказав він.

Лікування коронавірусу антибіотиками, пояснює Дубровський – «це дуже грізна пастка».

«Вся ця профілактика коронавірусу, яка була популяризована в соцмережах, зіграла дуже злу роль. У кращому випадку це просто транзитом проходить людина, і немає ніякого ефекту. А в гіршому випадку, це не просто не допомогло, а погіршило стан. У людей був шанс перехворіти природним шляхом, і імунна система впоралася б – антибіотики зіпсували цей шанс», – пояснив інфекціоніст.

Як відомо, МОЗ планує ввести електронний рецепт на антибіотики.

Раніше інфекціоністка розповіла, що допомагає подолати коронавірус на ранніх стадіях.

Також ізраїльський лікар розповів, як зміцнити імунітет перед коронавірусом.