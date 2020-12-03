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    Здоров'я

    «Це грубе невігластво»: інфекціоніст назвав поширену помилку при лікуванні Covid-19

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    <p>Лікування коронавірусу антибіотиками, пояснює лікар, &ndash; &laquo;це дуже грізна пастка&raquo;</p> - «Це грубе невігластво»: інфекціоніст назвав поширену помилку при лікуванні Covid-19

    Лікування коронавірусу антибіотиками, пояснює лікар, – «це дуже грізна пастка»

    За словами медика, профілактика коронавірусу, яка була популяризована в соцмережах, зіграла дуже злу роль

    При лікуванні коронавірусу в Україні часто застосовують антибіотики, що є небезпечним для здоров'я.

    Про це розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський в ефірі каналу «Україна 24».

    «Це грубе невігластво. Навіть школяр зі шкільної лави знає, що на вірус антибіотик не працює. Звідки цей масовий психоз взявся? Хто це придумав, цей клич кинув – лікувати вірусне захворювання антибіотиками? Для мене досі загадка. Ми сказали про це ще навесні, кричали в усі рупори, в які можна було», – сказав він.

    Лікування коронавірусу антибіотиками, пояснює Дубровський – «це дуже грізна пастка».

    «Вся ця профілактика коронавірусу, яка була популяризована в соцмережах, зіграла дуже злу роль. У кращому випадку це просто транзитом проходить людина, і немає ніякого ефекту. А в гіршому випадку, це не просто не допомогло, а погіршило стан. У людей був шанс перехворіти природним шляхом, і імунна система впоралася б – антибіотики зіпсували цей шанс», – пояснив інфекціоніст.

    Як відомо, МОЗ планує ввести електронний рецепт на антибіотики.

    Раніше інфекціоністка розповіла, що допомагає подолати коронавірус на ранніх стадіях.

    Також ізраїльський лікар розповів, як зміцнити імунітет перед коронавірусом.

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    Теги: здоров'я медицина лікар Україна імунітет коронавірус
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