Через коронавірус в Норвегії затримали на карантин німецький круїзний лайнер, – МОЗ



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В Норвегії німецький круїзний лайнер затримали на карантин через коронавірус

У двох пасажирів німецького круїзного лайнера підозрюють коронавірус

В Норвегії затримали на карантин німецький круїзний лайнер, на борту якого перебуває 1200 пасажирів.

У двох пасажирів цього судна підозрюють коронавірус, – повідомив сьогодні, 4 березня, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко на пресконференції щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції .

«Ми сьогодні пропрацювали це питання з міністерством закордонних справ України, яке дало доручення посольству України в Норвегії перевірити інформацію чи є на лайнері українці. Після цього будемо вирішувати як допомагати українцям, які можливо перебувають на цьому лайнері», – сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що сьогодні, 4 березня, на коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб.