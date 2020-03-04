  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Через коронавірус в Норвегії затримали на карантин німецький круїзний лайнер, – МОЗ

    • Розсилка
    В Норвегії&nbsp;німецький круїзний лайнер затримали на карантин через коронавірус - Через коронавірус в Норвегії затримали на карантин німецький круїзний лайнер, – МОЗ
    В Норвегії німецький круїзний лайнер затримали на карантин через коронавірус

    У двох пасажирів німецького круїзного лайнера підозрюють коронавірус

    В Норвегії затримали на карантин німецький круїзний лайнер, на борту якого перебуває 1200 пасажирів.

    У двох пасажирів цього судна підозрюють коронавірус, – повідомив сьогодні, 4 березня, заступник міністра охорони здоров’я України  Віктор Ляшко на пресконференції щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції .

    «Ми сьогодні пропрацювали це питання з міністерством закордонних справ України, яке дало доручення посольству України в Норвегії перевірити інформацію чи є на лайнері українці. Після цього будемо вирішувати як допомагати українцям, які можливо перебувають на цьому лайнері», – сказав Віктор Ляшко.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати  після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

    Заступник міністра охорони здоров’я України  Віктор Ляшко повідомив, що сьогодні, 4 березня,  на коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб.

     

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Норвегія коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ