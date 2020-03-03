У Чернівцях дружину хворого на коронавірус забрали в обсервацію через протести сусідів



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Жінка сама погодилась відправитись зі своєї квартири, де перебувала на самоізоляції, у обсервацію в медзаклад

Люди вимагали госпіталізувати жінку до 6 ранку 4 березня, інакше погрожували перекрити дорогу

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Про це повідомляє місцеве видання «Молодий буковинець».

Протестувати вийшло близько 15 мешканців під’їзду багатоквартирного будинку, в якому проживає сім’я чоловіка, в якого підтвердили коронавірусну інфекцію. Їх обурило, що дружину хворого не ізолювали від інших жителів.

Згодом вони висунули вимогу госпіталізувати жінку до 6 ранку 4 березня, інакше погрожували перекрити дорогу.

На зустріч із обуреними людьми прийшов мер Чернівців Олексій Каспрук, секретар виконкому Антоніна Бабюк, медики та співробітники поліції, але їм не вдалось заспокоїти людей.

Через деякий час, за словами заступниці голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак, жінка сама погодилась відправитись зі своєї квартири, де перебувала на самоізоляції, у обсервацію в медзаклад.

Зазначається, що її було важко переконати, адже вона абсолютно здорова і почувається добре. Симптомів коронавірусу не виявляє.

Як відомо, у Чернівцях сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагали ізолювати його дружину в лікарні.

Загалом із зараженим коронавірусом мешканцем Чернівців контактували до 10 людей.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2.Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Прикордонник із пункту пропуску «Порубне», який контактував із хворим, перебуває під наглядом лікарів.

Напередодні в МОЗ повідомили, що Україна перевела системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин.

Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.