Через небезпеку коронавірусу у Києві обмежено доступ до шкіл



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Дітям у столичних школах будуть щодня вимірювати температуру Фото: КМДА

В освітніх установах Києва посилили дезінфекційний режим

За дорученням київського міського голови всі навчальні заклади столиці зобов’язали посилити контроль за станом здоров’я дітей та в разі погіршення самопочуття, у першу чергу, вимірювати температуру. Про це під час пресбрифінгу щодо протиепідемічних заходів проти коронавірусу Covid-19 у навчальних закладах Києва повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Шановні батьки, вам не варто хвилюватися, бо в кожному садочку та школі ми контролюємо стан здоров’я дітей, продовжуємо проведення щоденного моніторингу відсутності та опитування самопочуття присутніх. За потреби, батьків буде поінформовано про стан дитини. Але сподіваємося на ваше розуміння та просимо, у разі виявлення ознак захворювання у дитини залишити її вдома та звернутися до сімейного лікаря», – зазначив він.

Мондриївський додав, що заклади забезпечені всім необхідним, у тому числі, термометрами. У 2019 році для закупівлі медикаментів із міського бюджету було виділено 12 млн грн, у бюджетах районів на 2020 рік передбачено ще 15,6 млн грн.

За рахунок міських коштів районні управління освіти закупили дезінфікуючі та миючі засоби для усіх садків та шкіл (2019 рік – 18,9 млн грн; у 2020 передбачено 22 млн грн). У садках та школах посилено контроль за режимом миття рук та вологого прибирання приміщень.

«Ми запровадили комплекс заходів та обмежимо доступ до шкіл, у тому числі, і батькам. У школах запроваджено «п’ятихвилинки здоров’я» до і після уроків. Вчителі нагадують учням про правила особистої гігієни та поведінки при поширенні інфекційних захворювань. Правильна щоденна комунікація з дітками про елементарні правила гігієни – важлива частина цілого комплексу заходів із попередження будь-яких захворювань», – підкреслив заступник голови КМДА.

Усі заклади забезпечені наочною інформацією щодо профілактики інфікування та поширення вірусу (на паперових та електронних носіях).

Керівники освітніх установ уже посилили дезінфекційний режим (вологе прибирання, очищення поверхонь меблів, дверних ручок тощо; провітрювання приміщень, дотримання температурного режиму, дотримання режиму особистої гігієни всіх учасників освітнього процесу).