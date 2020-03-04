У світі понад 93 тисячі осіб захворіли на коронавірус, – МОЗ



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У світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 Фото з відкритих джерел

Україна готова приймати та лікувати людей, хворих на коронавірус,- повідомили у міністерстві охорони здоров'я

Станом на 4 березня у світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 198 - летальні. Одужали вже 50 690 осіб.

Про це повідомила пресслужба міністерства охорони України.

Згідно з повідомленням міністерства, на території Європейського регіону ВООЗ у 34 країні зареєстровано 3365 випадків захворювання COVID-19 та 85 летальних випадків (Італія - 2 502, Німеччина - 196, Франція - 212, Іспанія - 151, Великобританія - 56, Хорватія - 9, Австрія - 18, Росія - 3, Фінляндія - 7, Швеція - 24, Ізраїль - 12, Швейцарія - 307, Греція - 7, Грузія - 3, Норвегія - 33, Румунія - 3, Азербайджан - 3, Нідерланди - 28, Данія - 8, Чехія- 5, Португалія - 2, Бельгія - 8, Ісландія - 18, Сан-Маріно - 9, Монако, Північна Македонія, Естонія, Вірменія, Ірландія, Литва, Андорра, Люксембург, Білорусь, Україна - по одному випадку).

У МОЗ зазначають, що по всій Україні у визначених медичних закладах продовжуються навчання (симуляційні вправи) на випадок фіксації коронавірусу.

«Україна готова приймати та лікувати пацієнтів із COVID-19. В нас є інфекційні бокси, близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах», – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.