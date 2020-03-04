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    Здоров'я

    У світі понад 93 тисячі осіб захворіли на коронавірус, – МОЗ

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    <p>У світі зареєстровано&nbsp; 93 160&nbsp; лабораторно підтверджених випадків COVID-19</p> <p>Фото з відкритих джерел</p> - У світі понад 93 тисячі осіб захворіли на коронавірус, – МОЗ

    У світі зареєстровано  93 160  лабораторно підтверджених випадків COVID-19

    Фото з відкритих джерел

    Україна готова приймати та лікувати людей, хворих на коронавірус,- повідомили у міністерстві охорони здоров'я

    Станом на 4 березня у світі зареєстровано  93 160  лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них  3 198  - летальні. Одужали вже 50 690 осіб.

    Про це повідомила пресслужба міністерства охорони України.

     Згідно з повідомленням міністерства, на території Європейського регіону ВООЗ у 34 країні зареєстровано 3365 випадків захворювання COVID-19 та 85 летальних випадків (Італія - 2 502, Німеччина - 196, Франція - 212, Іспанія - 151, Великобританія - 56, Хорватія - 9, Австрія - 18, Росія - 3,  Фінляндія - 7, Швеція - 24, Ізраїль - 12, Швейцарія - 307, Греція - 7, Грузія - 3, Норвегія - 33, Румунія - 3, Азербайджан - 3, Нідерланди - 28, Данія - 8, Чехія- 5, Португалія - 2, Бельгія - 8, Ісландія - 18, Сан-Маріно - 9, Монако, Північна Македонія, Естонія, Вірменія, Ірландія, Литва, Андорра, Люксембург, Білорусь, Україна - по одному випадку).

    У МОЗ зазначають, що по всій Україні у визначених медичних закладах продовжуються навчання  (симуляційні вправи) на випадок фіксації коронавірусу.

     «Україна готова приймати та лікувати пацієнтів із COVID-19. В нас є інфекційні бокси, близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах», – повідомили у відомстві.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати  після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

     

     

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина коронавірус
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