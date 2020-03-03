В Україні підтвердився перший випадок коронавірусу
Перший випадок захворювання на новий коронавірус виявили у Чернівцях
В Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Кабінеті міністрів.
Перший випадок виявили внаслідок тестування у Чернівцях.
«Вчора я говорив, що в нас є чотири підозри, сьогодні ця підозра підтвердила в однієї людини. Ці зразки додатково відправлені до вірусологічної лабораторії ВООЗ. Випадок зареєстрований в Україні і розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина, — зазначив він.
Раніше, 1 березня, Ляшко говорив, що в Чернівцях перевіряють підозру на коронавіруч у людини, яка повернулася з Італії – тепер вона підтвердилася.
Напередодні в МОЗ повідомили, що Україна перевела системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності.
Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин.
За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей. Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 90 тисяч.
Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.
До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.
Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.
Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.