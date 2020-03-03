  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні підтвердився перший випадок коронавірусу

    • Розсилка
    В Україні підтвердився перший випадок коронавірусу

    Перший випадок захворювання на новий коронавірус виявили у Чернівцях

    В Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Кабінеті міністрів.

    Перший випадок виявили внаслідок тестування у Чернівцях.

    «Вчора я говорив, що в нас є чотири підозри, сьогодні ця підозра підтвердила в однієї людини. Ці зразки додатково відправлені до вірусологічної лабораторії ВООЗ. Випадок зареєстрований в Україні і розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина, — зазначив він.

    Раніше, 1 березня, Ляшко говорив, що в Чернівцях перевіряють підозру на коронавіруч у людини, яка повернулася з Італії – тепер вона підтвердилася.

    Напередодні в МОЗ повідомили, що Україна перевела системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин.

    За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей. Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 90 тисяч.

    Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.

    До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.

    Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

    Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

     Читайте також: Коронний номер: вірус може підірвати світову економіку

     

    лікар Україна Чернівці вірус коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ