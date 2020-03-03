В Україні підтвердився перший випадок коронавірусу



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Перший випадок захворювання на новий коронавірус виявили у Чернівцях

В Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Кабінеті міністрів.

Перший випадок виявили внаслідок тестування у Чернівцях.

«Вчора я говорив, що в нас є чотири підозри, сьогодні ця підозра підтвердила в однієї людини. Ці зразки додатково відправлені до вірусологічної лабораторії ВООЗ. Випадок зареєстрований в Україні і розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина, — зазначив він.

Раніше, 1 березня, Ляшко говорив, що в Чернівцях перевіряють підозру на коронавіруч у людини, яка повернулася з Італії – тепер вона підтвердилася.

Напередодні в МОЗ повідомили, що Україна перевела системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей. Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 90 тисяч.

Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.

До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.

Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.