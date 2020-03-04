В Україні перевіряють на корнавірус ще шістьох осіб, – МОЗ



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Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на корнавірус Фото з відкритих джерел

Шестеро осіб, у яких підозрюють коронавірус, перебувають в ізоляції, – сказав Віктор Ляшко

Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що сьогодні, 4 березня, на коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб.

Частину зразків вже передали до референс-лабораторії, – сказав Віктор Ляшко на пресконференції щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції .

За словами Віктора Ляшка, ці шестеро осіб, у яких підозрюють коронавірус, перебувають в ізоляції. «Деякі зразки біологічного матеріалу вже передали в референс-лабораторії Центру громадського здоров’я, деякі доставлять упродовж дня сьогодні", – сказав Ляшко.

Заступник міністра також зазначив, що упродовж минулої доби на кордоні перевірили температуру у понад 111 тисяч осіб.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції