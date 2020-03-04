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    Здоров'я

    В Україні перевіряють на корнавірус ще шістьох осіб, – МОЗ

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    <p>Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на корнавірус&nbsp;</p> <p>Фото з відкритих джерел</p> - В Україні перевіряють на корнавірус ще шістьох осіб, – МОЗ

    Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на корнавірус 

    Фото з відкритих джерел

    Шестеро осіб, у яких підозрюють коронавірус, перебувають в ізоляції, – сказав Віктор Ляшко

    Заступник міністра охорони здоров’я України  Віктор Ляшко повідомив, що сьогодні, 4 березня,  на коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб.

    Частину зразків вже передали до референс-лабораторії, – сказав Віктор Ляшко на пресконференції щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції .

    За словами Віктора Ляшка, ці шестеро осіб, у яких підозрюють коронавірус,  перебувають в ізоляції. «Деякі зразки біологічного матеріалу вже передали в референс-лабораторії Центру громадського здоров’я, деякі доставлять упродовж дня сьогодні", – сказав Ляшко.

    Заступник міністра також  зазначив, що упродовж минулої доби на кордоні перевірили температуру  у понад 111 тисяч осіб.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати  після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції

     

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина коронавірус Віктор Ляшко
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