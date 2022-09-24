Кількість хворих зростає. У Європі скоро почнеться нова хвиля Covid-19
У Великій Британії число нових випадків за тиждень зросло на 13%
У країнах Північної Європи, де більш холодна і волога погода, зростає кількість випадків Covid-19 і госпіталізацій. Про це повідомляє Politico.
Тривожна ситуація виникла в Бельгії, Великій Британії і Данії.
Управління охорони здоров'я Бельгії заявило, що в середині жовтня в цьому регіоні очікується нова хвиля Covid-19. За останній тиждень у країні кількість нових випадків коронавірусу збільшилася на 17%, а госпіталізацій - на 4%.
У Данії також фіксують зростання захворюваності, після тривалого періоду зниження. Там кількість госпіталізацій за останній тиждень зросла на 6%.
Водночас у Великій Британії число нових випадків за тиждень зросло на 13%, а кількість госпіталізацій на 17%.
Нагадаємо, 19 вересня президент США Джо Байден оголосив про завершення в країні пандемії коронавірусу.
Додамо, у ВООЗ вважають, що світ за останні роки не був настільки близьким до завершення пандемії Covid-19, як зараз.
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