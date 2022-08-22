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Україна отримала 100 тис. доз вакцини Janssen проти Covid-19

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна отримала 100 тис. доз вакцини Janssen проти Covid-19
Вакцина розподілена та доставлена в 21 область та місто Київ
фото ілюстративне

Вакцина Janssen містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК

Дитячий фонд ООН Unicef Ukraine доставив в Україну 100 000 доз векторної вакцини від Covid-19 Janssen (Jcovden) в межах міжнародної ініціативи Covax. Про це повідомляє пресслужба Мністерства охорони здоров’я.

«Вакцина розподілена та доставлена в 21 область та місто Київ. До прикладу, Дніпропетровська область отримала 10 тис. доз, Харківська – 6 тис., Чернівецька – 5 тис., Київська та Львівська – по 4 тис. доз вакцини Janssen (Jcovden)», – йдеться в повідомленні.

Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson&Johnson. Має торговельну назву Jcovden. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Призначена вона для людей віком від 18 років. В Україні для первинного курсу вакцинації вводять одну дозу.

Зазначається, що World Health Organization Ukraine навчила понад 100 медичних працівників і тренерів з усіх регіонів для проведення подальших каскадних тренінгів з використання вказаної вакцини.

Нагадаємо, минулого місяця міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

Раніше голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус раніше закликав уряди країн світу повернути масковий режим, оскільки кількість смертей від Covid-19 зростає. За словами голови ВООЗ, пандемія ще далека від завершення – варіанти штаму Омікрон продовжують викликати нові хвилі захворюваності, госпіталізацій та смертей у всьому світі.

Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла раніше попередив, що наближається нова хвиля пандемії.

Тим часом у європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.

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Теги: коронавірус вакцинація Міністерство охорони здоров'я

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