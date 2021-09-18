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    Чи можна дитині з нежитю ходити в школу чи садочок – відповідь МОЗ

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    Медики кажуть, що соплі &ndash; не перешкода навчанню - Чи можна дитині з нежитю ходити в школу чи садочок – відповідь МОЗ
    Медики кажуть, що соплі – не перешкода навчанню
    Фото МОЗ

    У МОЗ розповіли, в яких випадках дітей залишати вдома

    У МОЗ розповіли, чи можна дітей з нежитю та кашлем відправляти в садки і школи. Про це повідомили на Facebook-сторінці МОЗ України.

    «У більшості випадків легкий кашель або нежить, особливо залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказанням для відвідування навчальних закладів. Втім, якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, або з'явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома», – радять медики.

    Симптоми, з якими не можна відправляти дитину в садок і школу:

    • висока температура
    • безперервний кашель
    • млявість і загальна слабкість
    • втрата або зміна нюху або смаку

    У разі їх появи краще залишити дитину вдома і викликати лікаря. Такий стан може бути ознакою захворювання на Covid-19.

    Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, болі в різних частинах тіла чи ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням до школи чи садочка її має оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати школу чи садок. Щоби повернутися до навчання, дитина має бути активною, мати добре самопочуття і температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів.

    Нагадаємо, на початку вересня захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

    Також Академія наук оприлюднила новий прогноз сплеску Соvid-19 в Україні.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

    Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

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    Теги: школа лікар навчання
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    Чи можна дитині з нежитю ходити в школу чи садочок – відповідь МОЗ