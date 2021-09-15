В Україні вперше за час пандемії частка хворих на Covid-19 дітей перевищила 10%

Вчені не виключають гіпотезу про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в Україні

На початку вересня захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії. Про це повідомляє Національна академія наук України.

«Із початком місяця суттєве зростання продемонструвала частка виявлених випадків хвороби серед дітей, яка перевищила 10% і стала максимальною за весь час спостережень, що зумовило відновлення падіння середнього віку хворих», – розповіли вчені.

При цьому, за даними Академії наук, динаміка кількості нових заражень суттєво прискорилася порівняно з середніми очікуваннями і більше відповідає песимістичному сценарію розвитку епідемії.

«Можливо, це спричинено збільшенням кількості дітей серед нових виявлень, що пов'язано з початком навчального року», – припустили в НАН України.

Вчені зазначили, що факт різкого зростання захворюваності одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей свідчить на користь гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в Україні.

Також Академія наук оприлюднила новий прогноз сплеску Соvid-19 в Україні.

До слова, влада Ізраїлю б'є на сполох: батьки навмисно заражають дітей коронавірусом.

Через три тижні після початку занять в ортодоксальної системі освіти Ізраїлю захворюваність на коронавірус там підскочила на 588%.

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Зазначимо, за минулу добу, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 531).

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

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Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.