Лікар назвав спосіб поліпшити зір за три хвилини в день
Очі необхідно регулярно тренувати, зазначив офтальмолог
Лікар-офтальмолог Руї Хірамацу назвав спосіб поліпшити зір за три хвилини в день.
Про це повідомляє портал abc.es.
За його словами, очі необхідно регулярно тренувати.
Перший метод – це вправи з плямами Габора, які представляють собою спеціальні малюнки для знаходження відмінностей. Виконувати їх слід всього три хвилини в день, а перші поліпшення можна помітити вже через два тижні.
Другий метод – це термотерапія. Необхідно взяти рушник, намочити його і підігріти в мікрохвильовій печі протягом 30–40 секунд. Теплу тканину слід покласти на закриті повіки і почекати, поки вона не охолоне.
Третій метод полягає у вживанні шпинату. Його необхідно включити в свій раціон, оскільки шпинат сприяє профілактиці катаракти і дегенерації жовтої плями.
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