Лікар назвав спосіб поліпшити зір за три хвилини в день

Очі необхідно регулярно тренувати, зазначив офтальмолог

Лікар-офтальмолог Руї Хірамацу назвав спосіб поліпшити зір за три хвилини в день.

Про це повідомляє портал abc.es.

За його словами, очі необхідно регулярно тренувати.

Перший метод – це вправи з плямами Габора, які представляють собою спеціальні малюнки для знаходження відмінностей. Виконувати їх слід всього три хвилини в день, а перші поліпшення можна помітити вже через два тижні.

Другий метод – це термотерапія. Необхідно взяти рушник, намочити його і підігріти в мікрохвильовій печі протягом 30–40 секунд. Теплу тканину слід покласти на закриті повіки і почекати, поки вона не охолоне.

Третій метод полягає у вживанні шпинату. Його необхідно включити в свій раціон, оскільки шпинат сприяє профілактиці катаракти і дегенерації жовтої плями.

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