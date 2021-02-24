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    Лікар назвав спосіб поліпшити зір за три хвилини в день

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    Лікар назвав спосіб поліпшити зір за три хвилини в день
    Фото: Adobe Stock

    Очі необхідно регулярно тренувати, зазначив офтальмолог

    Лікар-офтальмолог Руї Хірамацу назвав спосіб поліпшити зір за три хвилини в день.

    Про це повідомляє портал abc.es.

    За його словами, очі необхідно регулярно тренувати.

    Перший метод – це вправи з плямами Габора, які представляють собою спеціальні малюнки для знаходження відмінностей. Виконувати їх слід всього три хвилини в день, а перші поліпшення можна помітити вже через два тижні.

    Другий метод – це термотерапія. Необхідно взяти рушник, намочити його і підігріти в мікрохвильовій печі протягом 30–40 секунд. Теплу тканину слід покласти на закриті повіки і почекати, поки вона не охолоне.

    Третій метод полягає у вживанні шпинату. Його необхідно включити в свій раціон, оскільки шпинат сприяє профілактиці катаракти і дегенерації жовтої плями.

    До слова, одеські лікарі провели унікальну операцію – забрали велику пухлину на оці молодої дівчини.

    Нагадаємо, лікар розповів про вплив носіння масок на зуби і ясна.

    Теги: лікар
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