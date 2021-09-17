Україна – перша в Європі за кількістю хворих на ковід у лікарнях – аналітик

У сумному рейтингу ми обігнали Великобританію, Францію та Італію

Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю ковідних пацієнтів в лікарнях. Динаміка зростання кількості ушпиталених хворих в нашій країні різко зросла. Про це на своїй сторінці у Facebook написав аналітик Євген Істребін.

«Всіх вітаю, всі молодці. Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю ковідних пацієнтів у лікарнях, обігнавши Великобританію, Францію, Італію (немає даних по Німеччині і Росії). Зверніть увагу на сусідню Румунію, там теж пішов сильне зростання», – повідомив Євген Істребін.

На графіках аналітик продемонстрував, як змінилася кількість хворих на ковід в українських лікарнях, у порівнянні з країнами Європи.

На графіках видно, як із початку вересня почала збільшуватися кількість госпіталізованих хворих на коронавірусну хворобу

Нагадаємо, раніше Істребін повідомив, що Україна у найближчі два місці буде змушена утилізувати близько двох мільйонів доз вакцини AstraZeneca, її просто не встигнуть використати.

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