У Київській області після 20 вересня можуть почати закривати школи: названа причина

Якщо до 20 вересня у школах Київщини не буде вакциновано 80% працівників, то дистанційно уроки проводиться не будуть

У регіоні стрімко зростає кількість хворих на Covid-19

У Київській області почнуть закривати на карантин школи, у яких до 20 вересня не буде вакциновано від коронавірусу 80% вчителів. Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть при посиленні карантинних норм. Але є умова – працювати можуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників. У ліцеї зараз, наприклад, щеплення отримав 61% вчителів. Є всі можливості для того, щоб швидко виправити ситуацію і забезпечити навчання для дітей навіть тоді, коли область переведуть до «жовтої» зони епіднебезпеки. Якщо ж до 20 вересня цього не буде зроблено, школу зачинять. Онлайну більше не буде», – зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.

Такий захід є вимушеним через зростання кількості хворих на Covid-19 в регіоні, а також через збільшення рівня госпіталізацій.

«Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх – і соціальної сфери та бізнесу. До того ж щеплення зараз – це єдиний спосіб захиститися від хвороби», – додав Володін.

Нагадаємо, керівник Головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що у Києві «жовту» зону карантину можуть запровадити з 20 або 27 вересня.