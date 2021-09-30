Чи потрібна третя доза вакцини від коронавірусу? Відповідає відомий імунолог

Щеплення від Covid-19. Кому треба третя доза, а кому не можна і першу?

Третя доза вакцини від коронавірусу в світовій практиці використовується у двох випадках, які слід чітко розрізняти. Про це розповів український імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій, ідеться у матеріалі «Главкома» «Щеплення від Covid-19. Провідний імунолог пояснює: кому треба третя доза, а кому не можна і першу».

«Тут треба чітко розрізняти два поняття. Перше – додаткова доза для пацієнтів з імуносупресією (послаблений імунітет – «Главком»), яку вводять через 28 днів після другої дози у випадку, коли на дві дози є погана імунна відповідь. Інша річ – бустерна доза, яку вводять через шість місяців після другої дози, аби посилити імунну відповідь», – пояснив Лапій.

Медик уточнив, що на сьогодні точно відомо, що третя доза дає чудові результати для людей літнього віку чи імуносупресивних пацієнтів.

Зазначимо, що в Україні наразі дозволена така комбінація: дві дози препарату CoronaVac, третя – Pfizer.

За словами Лапія, у світі тривають дослідження й інших варіацій. Так, в Індонезії після двох доз CoronaVac дозволили вводити AstraZeneca через п’ять-шість місяців – з розрахунку на «дельта»-штам. Нині кілька країн досліджують таку комбінацію: дві дози AstraZeneca, третя – Pfizer.

«Наразі чітких відповідей у жодної країни немає. В Ізраїлі виявили побічні ефекти від такої комбінації: у людей віком понад 90 років з супутньою онкологією», – підсумовує Федір Лапій.

Раніше ізраїльський професор пояснив, навіщо потрібна третя доза вакцини.

Інфографіка: МОЗ

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