В Ізраїлі заявили про високу ефективність третьої дози вакцини проти Covid-19
30 липня в Ізраїлі почали робити третє щеплення проти Covid-19 людям віком від 60 років
Із 1,1 млн громадян Ізраїлю, які зробили третє (бустерне) щеплення проти Covid-19, коронавірус було виявлено у 2790 людей (0,2%). Такі дані МОЗ країни опублікував телеканал Keshet 12.
Водночас 187 осіб (0,01%) було госпіталізовано з коронавірусною інфекцією, у 88 (0,008%) – хвороба була у тяжкій формі.
Ці дані свідчать про високу ефективність щеплення проти Covid-19, щеплення проти Covid-19, зробленого трьома дозами, зазначили в міністерстві охорони здоров'я.
За допомогою бустерного щеплення в Ізраїлі хочуть запобігти поширенню штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Дельта».
Нагадаємо, Кабмін виділив 100 млн грн на виробництво вакцин і тестів.
Як повідомлялося, Велика Британія зареєструвала новий препарат для лікування коронавірусу.
Як відомо, Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти Covid-19 на гуманізованих дріжджах. Українська вакцина буде значно дешевшою за імпортну, оскільки середовище не вибагливе.
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