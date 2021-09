Ізраїльські вчені: третя доза вакцини підвищує захист від коронавірусу в 10 разів

Дослідження показало високу ефективність бустерної вакцинації

Бустерне щеплення третьої дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів. Цей факт довело нове дослідження, проведене в Ізраїлі групою вчених НДІ ім. Вейцмана, мінохоронздоров'я, Техніона, Єврейського університету та Інституту Гартнера при лікарні «Шиба». Результати дослідження опубліковані в авторитетному медичному виданні The New England Journal of Medicine.

Дослідження показало високу ефективність третього щеплення як для запобігання зараженню, так і в профілактиці важких форм захворювання. У публікації наголошується, що третя доза більш ніж в десять разів покращила імунний захист щеплених нею – в порівнянні з тими, хто був вакцинована всього двома дозами п'ять і більше місяців тому.

Міністерство охорони здоров'я днями представить ці дані на нараді в FDA, де буде вирішуватися питання про бустерну вакцинацію в США.

Дослідники проаналізували дані понад 1 мільйона ізраїльтян у віці 60 років і старше, які зробили щеплення двома дозами вакцини до березня 2021 року або в перші тижні серпня. Потім порівняли рівень імунного захисту тих, хто отримав третє щеплення з рівнем тих, хто щеплений тільки двома дозами. Підкреслюється, що порівняння з нещепленими громадянами в дослідженні не проводилося.

При підведенні підсумків були взяті до уваги чинники, що впливають на тяжкість перебігу хвороби і ризик зараження, а саме: вік, стать, демографічна група, дата отримання другої дози щеплення та ін. Як уже сказано, у щеплених третьої дозою рівень імунного захисту виявився в 10 раз вищим, ніж у щеплених двома дозами п’ять і більше місяців тому.

«Багато країн зараз знаходяться на роздоріжжі стосовно прийняття рішень про подальшу боротьбу з пандемією, – повідомляє міністерство охорони здоров'я Ізраїлю. – Після позитивного ефекту масової вакцинації в 2021 році графіки захворюваності знову ростуть, а разом з ними – число пацієнтів у критичному стані і кількість померлих. Експерти в усьому світі намагаються зрозуміти, чи пов'язана причина рецидиву зі змінами самого вірусу, особливо з появою штаму Delta, зниженням ефективності вакцин або комбінацією цих факторів. Як перша країна в світі, яка досягла значного рівня вакцинації населення, і як перша країна, яка прийняла офіційну політику ревакцинації, Ізраїль може запропонувати світові унікальну точку зору».

Нагадаємо, причина важкого перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів – підвищений рівень вироблення аутоантитіл, що діють проти тканин людини.

