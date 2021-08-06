Moderna заявила, що третє щеплення – необхідне

Це зможе забезпечити імунітет від нових штамів

Американська компанія Moderna заявила, що тим, хто пройшов повний курс вакцинації, необхідно буде через пів року зробити третє щеплення від коронавірусу. Оскільки це зможе забезпечити імунітет від нових штамів. Про це повідомляє CNBC.

Згідно з новими дослідженнями, третя доза вакцини викликала «сильну» відповідь антитіл проти штаму «Дельта».

У рамках другої фази випробувань компанія Moderna тестує 50-мікрограмову дозу трьох вакцин-бустерів на раніше вакцинованих людях.

За даними компанії, третє щеплення дало перспективну імунну відповідь проти трьох штамів, включно з «Дельтою». При цьому рівень антитіл наблизився до рівня, що спостерігається у раніше невакцинованих людей, які отримали дві 100-мікрограмові дози.

Нагадаємо, в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

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