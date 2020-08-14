Covid-19: чому люди хворіють по-різному пандемія

В країнах Європи вже спостерігаються ознаки початку другої хвилі Covid-19 Фото: EFE

Маски, вакцинація та дистанція. Про що говорять нові дослідження провідних вчених

Всесвітня організація охорони здоров'я констатувала початок другої хвилі коронавірусу у світі. За словами представника Європейського бюро ВООЗ Олега Стороженка, деякі країни переживають вже навіть третю хвилю.

«Друга хвиля в багатьох країнах почалася тоді, коли почали пом'якшувати карантинні заходи. Ми бачили певний прогрес у контролі над інфекцією у квітні-травні цього року, але під тиском економічних обставин уряди послабили заходи, статистика захворювання пішла вгору, і ми можемо розцінювати це як другу хвилю. Деякі країни переживають вже третю хвилю», – сказав він.

Однією з причин зростання захворюваності експерт назвав відпустки, з яких люди поверталися інфікованими. «Також ми з тривогою очікуємо навчального року. Нам ще належить вивчити, як відкриття шкіл і вищих навчальних закладів впливає на поширення інфекції, і які заходи можуть бути введені додатково, щоб контролювати захворювання», – уточнив Стороженко.

Напередодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні, як і в країнах Європи, вже спостерігаються ознаки початку другої хвилі коронавірусу, хоча вона очікувалася в середині осені. Поки ж світові лідери намагаються взяти під контроль пандемію, дослідники працюють над з’ясуванням досі невивченої інфекції, адже людство досі знає про Covid-19 не так і багато, пише CNN.

Загадка вакцинації

Одна із загадок: чому люди хворіють настільки по-різному – хтось переносить недугу безсимптомно і навіть не знає, що перехворів, а інші внаслідок Covid-19 опиняються на межі життя і смерті. Доктор Ендрю Байдлі, провідний фахівець з інфекційних захворювань американської клініки Майо, вважає, що велике значення має попередня (до моменту зараження) вакцинація людини.

«Наша команда виявила, що люди, які раніше робили щеплення різними вакцинами – проти пневмококів, грипу, гепатиту тощо – менше ризикують захворіти на коронавірусну інфекцію. Це називається імунна підготовка. Йдеться про те, як ваша імунна система створює ефективну реакцію для боротьби з інфекціями», – зазначив Бадлі.

«Можна провести аналогію між імунною системою і м’язом. Чим більше ви тренуєте цей м'яз, тим сильнішим він буде у потрібний момент», – додав експерт.

Остаточних доказів теорії про те, що щеплення різними вакцинами здатне підвищити імунітет проти Covid-19, нема, однак таку думку поділяє багато науковців. Минулого місяця американські дослідники виявили, що в країнах, де багатьом людям було зроблено вакцину проти туберкульозу Bacillus Calmette-Guerin (BCG), спостерігається менша смертність від коронавірусу.

Маски мають значення

Наявність щеплень – не єдиний значущий фактор для перебігу хвороби. Доктор Моніка Ганді, фахівець з інфекційних хвороб Каліфорнійського університету, працювала з командою дослідників над з’ясуванням, чому близько 40% людей, інфікованих коронавірусом, хворіють безсимптомно (за даними Центру контролю та профілактики захворювань США за липень).

Маски: просте рішення довело свою дієвість

Команда Ганді дійшла висновку: чималу роль відіграє... банальне носіння масок. «Маска здатна зменшити кількість вірусу, яка потрапляє в організм. Відтак, організм може легко впоратися із незначною дозою, і результатом цього стануть незначні симптоми або повна їхня відсутність», – пояснила фахівчиня.

«Наразі нам нема що святкувати»

Станом на сьогодні понад 5 млн американців отримали позитивний результат тестів на коронавірус, щонайменше 164 тис. померли. Середня кількість нових випадків вірусної хвороби у США складає понад 54 тис. на добу. Це, до слова, менше, аніж у липні, тоді реєструвалось по 65 тис. на день.

Однак середні показники кількості летальних випадків від коронавірусу зберігаються на високому рівні досі – понад 1000 смертей щодоби більше двох тижнів.

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«Нам нема що святкувати вже тому, що ми щодня маємо по 50 тис. нових випадків на день. У нас величезні показники захворюваності та смертності просто зараз, і аналогічна ситуація прогнозується і на наступні тижні», – констатує доктор Рошель Валенський, начальник відділу інфекційних захворювань в загальній лікарні штату Массачусетс.

Згідно з даними дослідження, опублікованого у журналі PLOS , до 80% американців вже заразилися б Covid-19, якби держава не вдалася до політики фізичного дистанціювання. Дослідники з Гарвардського університету встановили, що кожен штат США в березні ухвалив принаймні однин захід фізичного дистанціювання, щоб уповільнити поширення пандемії.

«Результати показують, що терміни виданих урядом наказів (щодо заходів з дотримання фізичної дистанції) сильно співвідносяться зі скороченням як випадків зараження, так і випадків смерті. Іншими словами, ці заходи спрацьовують», – констатує доктор Марк Дж. Сєднер, співавтор дослідження Гарвардської медичної школи та лікар-інфекціоніст в загальній лікарні штату Массачусетс. За його словами, вже через тиждень після початку запровадження політики фізичного дистанціювання коефіцієнт смертності знижувався на 2% на день.

Окремої уваги заслуговують спалахи в будинках для літніх людей. Американська асоціація охорони здоров'я та Центр з контролю та профілактики захворювань в США наполягають на створенні окремої програми захисту таких закладів.

Нові щотижневі випадки Covid-19 в будинках для літніх знизилися з 9 072 ( станом на кінець травня) до 5 468 (станом на 21 червня), але потім зросли до 8 628 за тиждень (станом на середину липня). У Центру контролю та профілактики захворювань є побоювання, що кількість випадків зростатиме у таких закладах і надалі.

Наталія Сокирчук, «Главком»