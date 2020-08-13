Міста та райони, які потрапили у червону карантинну зону (список)



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Україну по-новому поділили на карантинні зони

Під найжорсткіші карантинні обмеження потрапили населені пункти у п’яти областях

Три міста і п'ять районів потрапили до «червоної зони» карантину. Таке рішення напередодні ухвалила Комісія ТЕБ та НС.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Степанов зазначив, що під найжорсткіші карантинні обмеження потрапили населені пункти у п’яти областях.

Так, до червоної зони буде віднесено:

Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;

Кіцманський район Чернівецької області.

У «червоній» зоні:

забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази тощо), крім готелів;

забороняються планові ушпиталення в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);

забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів;

забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

забороняються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту та особистих авто);

забороняється відвідування закладів освіти;

забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.

Такий епідемічний рівень встановлюється на 14 днів.

Напередодні уряд змінив критерії до визначення карантинних зон.

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